Аграриям Ставрополья компенсировали затраты на установку оросительных систем

ПЯТИГОРСК, 5 октября. /ТАСС/. Власти Ставрополья возместили часть затрат по строительству, реконструкции и техническому перевооружению оросительных систем аграриям края. Об этом сообщили журналистам во вторник в управлении по информполитике правительства региона.

"Сельхозтоваропроизводителям края возместили часть затрат по строительству, реконструкции и техническому перевооружению мелиоративных систем на общей площади 5 тыс. га при условии завершения работ к сентябрю 2021 года", - говорится в сообщении.

Отмечается, что аграриев, которые завершат работы в октябре-декабре, просубсидируют в первом квартале 2022 года.

"В этом году в 14 округах региона реализуется 26 проектов орошения на площади более 12 тыс. га. Это очень трудоемкая и затратная работа, которая выполняется поэтапно. Так, за девять месяцев уже 10 сельхозорганизаций ввели в эксплуатацию мелиоративные системы и получили возмещение около 50% понесенных затрат", - отметил и. о. первого заместителя министра сельского хозяйства Ставропольского края Евгений Грищенко, слова которого приводятся в сообщении.

По данным управления, инвестпроекты по развитию мелиорации удалось реализовать в рамках госпрограммы "Развитие сельского хозяйства Ставропольского края". Кроме того, министерство сельского хозяйства края оказало господдержку шести предприятиям по направлению классической мелиорации, в рамках который сбыт продукции осуществляется на внутреннем рынке.

До 2024 года на Ставрополье планируют увеличить площадь орошения в общей сложности на 52 тыс. га, что потребует порядка 10 млрд рублей. Таким образом, в сравнении с 2016 годом площадь орошения увеличится в 2,5 раза. Например, на 2022 год разработаны и уже запущены в работу новые проекты орошения на площади 11,5 тыс. га.