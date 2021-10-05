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В Минсельхозе заявили, что урожай гречки обеспечит потребности страны

По данным на 4 октября, в стране собрали почти 600 тыс. тонн гречихи
© Кирилл Кухмарь/ТАСС

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Уборка гречихи в России идет достаточно интенсивно, по прогнозам Минсельхоза, урожай этой культуры полностью обеспечит потребности страны, заявил директор департамента растениеводства, механизации, химизации и защиты растений Минсельхоза РФ Роман Некрасов в ходе агропромышленной выставки "Золотая осень".

"Уборка гречки у нас также идет достаточно интенсивно, и мы надеемся, что под полные потребности нашей страны будет собран урожай этой культуры", - сказал он.

По данным на 4 октября, в России собрано почти 600 тыс. тонн гречихи. Всего, как сообщил Некрасов, собрано почти 108 млн тонн зерна, в том числе более 75 млн тонн пшеницы, 18,2 млн тонн ячменя, 3,8 млн тонн кукурузы и более 300 тыс. тонн риса.

По его словам, уборка урожая проходит напряженно. Одним из основных факторов, влияющих на ход уборочной кампании, являются погодные условия. В частности, урожай ячменя оказался ниже уровня прошлого года из-за последствий засухи, рассказал глава департамента.

Ранее Минсельхоз сообщил, что оценивает запасы гречки в России как достаточные, возможность ее дефицита исключена. В текущем году посевные площади под гречихой были увеличены на 12,1% - до 975,9 тыс. га.

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