Технику для выращивания птицы и обжарки кофе представило Ставрополье на выставке в Москве

СТАВРОПОЛЬ, 5 октября. /ТАСС/. Предприятия Ставрополья представили оборудование для пищевой промышленности и сельского хозяйства на международной выставке "Агропродмаш-2021" в Москве. Регион демонстрирует технику для обжарки сыпучих продуктов, в том числе для кофе, оборудование для выращивания птицы и кондитерского производства, сообщили журналистам во вторник в краевом Минэкономразвития.

"Оборудование для обжарки и обработки сыпучих продуктов представил крупнейший производитель пищевого оборудования в России компания "Тайфун-кофе". Решения для промышленного производства продемонстрировал "Компрессор-техцентр". Современное оборудование для выращивания и содержания птицы представило "Головное специализированное конструкторское бюро" из Пятигорска. А технику для кондитерского производства гости выставки увидели под невинномысским брендом "Сладкие технологии" (Sweets Technologies)", - говорится в сообщении.

Участие регионального бизнеса в международной выставке обеспечил краевой фонд поддержки предпринимательства. "По своим масштабам выставка "Агропродмаш" входит в десятку крупнейших в Европе отраслевых событий и успешно способствует развитию международных связей. Насыщенная деловая программа выставки поможет определить точки роста региональных производителей, поможет им найти новых партнеров и выйти на качественно новую ступень своего развития", - приводятся в сообщении слова министра экономического развития региона Сергея Крынина.

"Агропродмаш" - международная выставка оборудования, машин и ингредиентов для пищевой и перерабатывающей промышленности. В 2021 году выставка проходит с 4 по 8 октября, участниками стали более 700 компаний из 29 стран мира.