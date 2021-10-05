Эксперт: Центр оборота прав на результаты творческой деятельности даст толчок отрасли

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Создание Российского центра оборота прав на результаты творческой деятельности и его руководящего органа - Координационного совета с участием ведущих регуляторов - даст стимул для развития креативных индустрий в стране. Об этом заявил ТАСС во вторник руководитель Ассоциации IPChain Андрей Кричевский.

"Представительный состав Координационного совета организации под эгидой Министерства цифрового развития России, с участием регуляторов авторских, смежных и патентных прав - Минкультуры России и Минобрнауки России, большое количество региональных отделений - все это даст мощный стимул для развития не только рынка интеллектуальной собственности, но и креативных индустрий во всей стране", - сказал Кричевский.

Центр оборота прав на результаты творческой деятельности создан указом президента РФ. Согласно уставу организации, утвержденному постановлением кабмина, в состав Координационного совета центра войдут представители Минцифры РФ, Минкультуры РФ, Минобрнауки РФ, Ассоциации IPChain и профессиональных объединений в сфере креативных индустрий. Учредительный съезд планируется провести в октябре этого года.

Кричевский отметил, что в ситуации с созданием центра государство эффективно сработало вместе с ведущими участниками рынка, которые представлены в Ассоциации IPChain.

"Мы создавали IPChain как инициативный технологический проект для облегчения работы и взаимодействия крупнейших организаций, управляющих интеллектуальной собственностью. Государство признало эффективность подхода и зафиксировало существующий стандарт как общий и для рынка, и для государственных органов власти. Это произошло довольно быстро, ведь с начала работы IPChain прошло всего четыре года - это совсем небольшой срок", - сказал Кричевский.

Он добавил, что инфраструктура центра работает на технологии блокчейн, позволяя вести децентрализованный реестр прав и объектов интеллектуальной собственности, совершать сделки с правами в цифровом виде. По мнению Кричевского, создание центра способствует не только интеграции российских правообладателей в международный рынок интеллектуальной собственности, но и развитию корпоративных и публичных сервисов управления и защиты прав на результаты интеллектуальной деятельности.