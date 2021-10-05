Минсельхоз с 2022 года планирует установить отдельную квоту на экспорт пшеницы

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Минсельхоз РФ с 2022 года в рамках квоты на вывоз зерна планирует установить отдельную квоту на экспорт пшеницы из России. Об этом в интервью "Российской газете" сообщил министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев.

"Со второй половины сезона - с февраля по июнь включительно - мы планируем устанавливать квоту на вывоз зерновых, при этом со следующего года хотим отдельно выделить пшеницу. Квота будет рассчитываться исходя из наших реальных возможностей: сколько зерна мы можем экспортировать без ущерба для внутреннего рынка", - сказал он.

По мнению министра, экспортные пошлины на зерно также себя оправдали. "При этом демпферный механизм мы видим постоянно действующим. Уверен, что, если бы мы его не ввели, цены на российском рынке сейчас были бы существенно выше текущих. А так нам удалось сохранить ценовой баланс между интересами аграриев, переработчиков зерна и животноводов", - считает Патрушев.

По его мнению, динамика котировок на внешних рынках теперь в значительной степени амортизируется и не оказывает на российский рынок такого влияния, как раньше.

Как сообщалось ранее, с 1 марта по 30 июня в РФ была установлена вывозная пошлина на пшеницу в размере €50 за тонну. С 15 марта по 30 июня также установлены пошлины на кукурузу - €25 за тонну, на ячмень - €10 за тонну. При этом речь шла о поставках в пределах квоты, равной 17,5 млн тонн. Экспорт зерновых из РФ свыше квоты облагался пошлиной в 50% от таможенной стоимости продукции, но не менее чем €100 за тонну.