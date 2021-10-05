Минсельхоз выступил за продление беспошлинного ввоза сахара в Россию

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Минсельхоз выступает за продление беспошлинного ввоза сахара в Россию. Об этом в интервью "Российской газете" сообщил министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев.

"Объем закупок импортного белого сахара в этом году небольшой - с января по сентябрь завезли около 97 тыс. тонн, в том числе 37,4 тыс. тонн с 15 мая в рамках квоты. Но мы не против того, чтобы продлить эту меру до конца года. Потому что основной объем сахара у нас будет выработан в ноябре, часть - в декабре. К этому моменту мы будем точно понимать наше производство, а также производство и потребление по странам ЕАЭС", - сказал он.

Министр сообщил, что, по предварительным прогнозам, в 2021 году аграрии должны собрать 40 млн тонн сахарной свеклы, что даст возможность произвести около 6 млн тонн сахара. "Этого объема хватит, чтобы полностью покрыть внутренние потребности", - отметил он.

Беспошлинный ввоз сахара действовал с 15 мая по 30 сентября 2021 года, квота на него составляла 350 тыс. тонн.