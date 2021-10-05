Калининградские власти сохранят ограничения на посещение фитнес-центров в пандемию

КАЛИНИНГРАД, 5 октября. /ТАСС/. Власти Калининградской области на планируют отменять решение о посещении с 1 ноября фитнес-центров по QR-кодам, подтверждающим вакцинацию от нового коронавируса либо перенесенное в течение полугода заболевание. Об этом сообщил ТАСС во вторник руководитель пресс-службы областного правительства Дмитрий Лысков, комментируя обращение главы Национального фитнес-сообщества Елены Силиной, назвавшей меру избыточной.

Силина направила письмо губернатору области Антону Алиханову с предложением отменить решение о допуске в фитнес-клубы только по QR-коду ,поскольку оно, по ее оценке, может повлечь закрытие минимум 50% физкультурно-оздоровительных объектов в регионе.

"Мы приняли решение. Оно взвешено, выверено и продиктовано необходимостью и позицией, в том числе Роспотребнадзора. Эпидемическая ситуация в регионе очень тяжелая. В случае возникновения проблем мы готовы рассмотреть меры поддержки фитнес-центров, как, например, мы сейчас делаем для владельцев детских центров и аттракционов", - сказал Лысков, уточнив, что на поддержку последних планируется выделить от 20 до 50 млн рублей в зависимости от потребностей бизнеса.

4 октября региональные власти сообщили, что с 8 октября посещение жителями (за исключением тех, кому нет 18 лет) ресторанов, кафе, столовых, баров, буфетов, закусочных и иных предприятий общественного питания, а с 1 ноября 2021 года - спортивных организаций, организаций культуры, кинотеатров не допускается без предъявления QR-кодов, подтверждающих прохождение полного курса вакцинации от коронавируса или перенесенное в течение полугода заболевание.

Кроме того, в области сохраняется масочный режим в общественных местах, ввели самоизоляцию для жителей старше 65 лет, приостановили проведение досуговых мероприятий в сфере культуры за исключением мероприятий в театрах, филармониях, концертных залах с заполнением не более 50% мест, спортивных мероприятий с общим числом участников, организаторов, зрителей более 50 человек (при организации мероприятий с числом участников до 50 к участию и присутствию допускаются вакцинированные граждане либо перенесшие в последние шесть месяцев коронавирус). С 4 октября приостановили работу аттракционов в парках отдыха, а с 5 октября прекратят деятельность детские развлекательные центры и детские игровые комнаты.

По данным регионального оперативного штаба по контролю за новой коронавирусной инфекцией, на 5 октября в области выявили 56 154 случая заражения коронавирусом, в том числе 275 - за прошедшие сутки. Вылечились 50 110 пациентов, умерли 802 человека, остаются под медицинским наблюдением 13 856 человек.