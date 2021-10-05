Кооперативы Ставрополья получили гранты на сумму почти 400 млн рублей за семь лет

СТАВРОПОЛЬ, 5 октября. /ТАСС/. Грантовая поддержка сельхозкооперативов достигла почти 400 млн рублей на Ставрополье с 2015 года. За это время господдержкой воспользовались 20 кооперативов, сообщили журналистам во вторник в краевом Минсельхозе.

"С 2015 по 2021 год общий объем финансирования кооперативов на Ставрополье составил 398 млн рублей. За этот период гранты от краевого Минсельхоза предоставили 20 потребительским кооперативам, занимающимся переработкой молока, мяса, рыбы, фасовкой меда и подработкой овощей", - говорится в сообщении.

В министерстве отмечают, что господдержка позволяет кооперативам наращивать объемы производства, закупать технику и оборудование, запускать переработку продукции. В итоге кооперативы создают дополнительные рабочие места, увеличивают выручку и налоговые отчисления.

"В результате проведенной нами работы на Ставрополье с 2015 года прибавилось порядка 40 сельхозпотребкооперативов. Сегодня в АПК региона насчитывается 72 кооператива, 49 из которых являются перерабатывающими", - цитирует пресс-служба замминистра сельского хозяйства края Виктора Фетисова.

Ранее на совещании по вопросам развития Северо-Кавказского федерального округа в Пятигорске глава Минэкономразвития России Максим Решетников сообщил, что регионам Северного Кавказа необходимо активнее развивать сельскохозяйственную кооперацию для роста агропромышленного комплекса, в том числе переработки. По данным, приведенным Решетниковым, на один рубль сельхозпродукции в России в среднем приходится 63 копейки продукции переработки. На Северном Кавказе этот показатель втрое меньше.