Глава Минпромторга заявил, что S7 планирует использовать самолет МС-21

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Авиакомпания S7 планирует использовать самолет МС-21, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров в интервью журналисту Антону Красовскому, кадры которого транслировались на телеканале "Россия-24".

"Аэрофлот", Red Wings, "Азимут", S7", - перечислил министр, отвечая на вопрос о том, какие компании планируют использовать новый российский самолет.

МС-21 - разрабатываемый гражданский самолет среднемагистрального класса. Лайнер разрабатывается с двигателями двух типов: ПД-14 и американскими Pratt & Whitney (PW140). Осенью 2020 года Ростех завершил строительство первого самолета МС-21-310 с российскими двигателями ПД-14, а первый полет с отечественным двигателем самолет совершил в декабре 2020 года. Самолет с двигателями PW140 уже проходит сертификационные испытания. Как ранее заявляла авиакомпания "Россия", входящая в группу "Аэрофлот", перевозчик планирует начать полеты на российских самолетах МС-21 летом 2022 года.