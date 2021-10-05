В Москве прошло первое заседание Клуба молодых предпринимателей

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Росмолодежь провела первое заседание Клуба молодых предпринимателей. Об этом сообщила во вторник пресс-служба ведомства.

"Мы надеемся, что сегодняшняя встреча - это только начало, и Клуб молодых предпринимателей перерастет в постоянную площадку, на которой мы вместе с вами будем развивать молодежное предпринимательство", - приводятся в сообщении слова руководителя Росмолодежи Ксении Разуваевой.

В пресс-службе сообщили, что в мероприятии приняли участие 100 человек.

"День начался с нетворкинга, на котором присутствующие познакомились, представили себя, обменялись опытом и контактами. Далее на стратегической сессии участники обсудили развитие молодежного предпринимательства и имеющиеся сегодня дефициты у молодых бизнесменов", - говорится в сообщении.

В Росмолодежи уточнили, что заседание Клуба молодых предпринимателей прошло в рамках Всероссийской программы по развитию молодежного предпринимательства, организатором которой выступают Росмолодежь и Министерство экономического развития. Программа была запущена 3 сентября 2021 года на Восточном экономическом форуме.