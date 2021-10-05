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Частные инвестиции в выпуск вакцин от коронавируса в России составили 30 млрд рублей

В стране сейчас производятся вакцины "Спутник V", "Спутник Лайт", " Ковивак" и "Эпиваккорона"

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Частные инвестиции в выпуск вакцин от коронавируса в РФ составили 30 млрд рублей, сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в интервью журналисту Антону Красовскому на телеканале "Россия-24".

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"Спутник V", "Эпиваккорона", "Ковивак", "Спутник Лайт". Что известно о российских вакцинах
"Спутник V", "Эпиваккорона", "Ковивак", "Спутник Лайт".

"На запуск вакцин, индустриального производства, наша фарминдустрия потратила 30 млрд рублей собственных средств только под коронавирус", - сказал министр. Он уточнил, что речь идет о частных инвестициях.

В РФ сейчас производятся вакцины "Спутник V", "Спутник Лайт", " Ковивак" и "Эпиваккорона".

Россия с начала года произвела около 170 млн комплектов доз вакцин от коронавируса. В целом в 2021 году производство превысит 300 млн комплектов, говорил ранее Мантуров.

Теги
Мантуров, Денис ВалентиновичРоссияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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