Частные инвестиции в выпуск вакцин от коронавируса в России составили 30 млрд рублей

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Частные инвестиции в выпуск вакцин от коронавируса в РФ составили 30 млрд рублей, сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров в интервью журналисту Антону Красовскому на телеканале "Россия-24" .

"На запуск вакцин, индустриального производства, наша фарминдустрия потратила 30 млрд рублей собственных средств только под коронавирус", - сказал министр. Он уточнил, что речь идет о частных инвестициях.

В РФ сейчас производятся вакцины "Спутник V", "Спутник Лайт", " Ковивак" и "Эпиваккорона".

Россия с начала года произвела около 170 млн комплектов доз вакцин от коронавируса. В целом в 2021 году производство превысит 300 млн комплектов, говорил ранее Мантуров.