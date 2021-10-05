Металлурги пожаловались на повышение тарифов РЖД

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Члены ассоциации предприятий черной металлургии "Русская сталь" выступили за обращение в правительство РФ с позицией грузовладельцев о недопустимости ежегодных инициатив РЖД по повышению тарифной нагрузки. Об этом говорится в пресс-релизе ассоциации.

Среди факторов роста стоимости перевозок, а также локальных дефицитов парка полувагонов ассоциация выделяет брошенные поезда, число которых, по данным "Русской стали", выросло на 41,8% с начала 2021 года.

Также среди факторов - неудовлетворительное состояние инфраструктуры РЖД, продолжающаяся программа холдинга по сокращению штата работников станций и локомотивных бригад, не учитывающая рост производства предприятий-грузоотправителей, рост объемов перевозки угольной продукции и, как следствие, изменение ставки на привлечение полувагонов, говорится в пресс-релизе.

Ассоциация рекомендовала РЖД при планировании оптимизации персонала учитывать производственные программы и программы развития грузообразующих предприятий.

Также, по мнению "Русской стали", необходимо рассмотреть возможность публичного предоставления со стороны РЖД программы развития инфраструктуры, а также доступного всем грузоотправителям отчета по использованию средств, полученных за счет дополнительных коэффициентов, включенных в железнодорожный тариф.

"Русская сталь" объединяет крупнейших производителей металлургической продукции в России, включая Evraz, НЛМК, ММК, "Металлоинвест", "Мечел", ОМК, ТМК, "Северсталь" и ПМХ.

Компании, входящие в ассоциацию, производят 98% российского чугуна, около 90% стали и проката, около 60% труб, а также значительную долю сырья для металлургической промышленности.