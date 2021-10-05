В S7 заявили, что не планируют использовать самолеты МС-21

МОСКВА, 5 октября. /ТАСС/. Авиакомпания S7 не планирует использовать самолеты МС-21, переговоры о поставках этих самолетов не ведутся. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе перевозчика.

"S7 Airlines пока не планирует использовать воздушные суда МС-21. Переговоры по поставке воздушных судов данного типа не ведутся", - сообщили в компании.

Во вторник министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в интервью журналисту Антону Красовскому сообщил, что S7 планирует использовать этот российский самолет.

МС-21 - разрабатываемый гражданский самолет среднемагистрального класса. Лайнер разрабатывается с двигателями двух типов: ПД-14 и американскими Pratt & Whitney (PW140). Осенью прошлого года Ростех завершил строительство первого самолета МС-21-310 с российскими двигателями ПД-14, а первый полет с отечественным двигателем самолет совершил в декабре прошлого года. Самолет с двигателями PW140 уже проходит сертификационные испытания. Как ранее заявляла авиакомпания "Россия", входящая в группу "Аэрофлот", перевозчик планирует начать полеты на российских самолетах МС-21 летом 2022 года.