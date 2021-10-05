В Дагестане создали оперштаб для помощи аграриям в уборке риса в условиях ливней

МАХАЧКАЛА, 5 октября. /ТАСС/. Минсельхозпрод Дагестана организовал работу оперативного штаба для помощи рисоводческим хозяйствам в уборке урожая в условиях аномальных осадков, которые осложняют проведение уборочных работ, сообщили во вторник в пресс-службе министерства.

"В 2021 году под эту культуру отвели около 26 тыс. га, Минсельхозпрод <...> планировал собрать с этой площади не менее 120 тыс. т риса. Однако продолжительные осадки сентября и начала октября сдерживают проведение уборочных работ <...> - пока убран рис с площади 5 тыс. га. Из-за обильных осадков на определенной площади отмечается полегание риса, что усложняет ситуацию и скажется на снижении производительности уборочных работ <...>. Минсельхозпродом Дагестана организован оперативный штаб, ведомство намерено оказывать аграриям поддержку и помощь по всем вопросам", - говорится в сообщении пресс-службы.

Как отметил на совещании 5 октября заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Дагестана Шарип Шарипов, в сентябре в Кизлярском районе Дагестана выпало около 100 мм осадков, что в 30 раз больше, чем за аналогичный период 2020 года и в 3,3 раза больше среднемноголетней месячной нормы. Двухмесячная норма осадков выпала также в Бабаюртовском районе, непростая ситуация сложилась в Хасавюртовском районе.

По словам Шарипова, министерство работает над созданием специальной школы рисовода, в рамках которой можно будет заниматься повышением квалификации и тиражированием лучших хозяйственных практик.

"Нужно выбирать ранние, устойчивые к полеганию сорта, уделять больше внимания соблюдению агротехнологий, страховать посевы, качественному выполнению планировки чеков. Последнее также позволяет экономить до 30% воды, экономить на средствах защиты, получать равномерные всходы. Следует поднять на другой уровень вопросы взаимодействия с наукой, повысить агрономическую работу", - привели в пресс-службе слова первого замминистра.

Рисоводство является одним из стратегических направлений развития АПК Дагестана, в 2020 году собрали рекордный за всю историю региона урожай риса - 107 тыс. т. Также в 2020 году в республике запустили три рисоперерабатывающих производства, их продукция поставляется в том числе на экспорт в Азербайджан и Таджикистан.