Число банкротств граждан и ИП с начала 2021 года выросло в 1,8 раз

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Количество банкротств граждан (включая индивидуальных предпринимателей, ИП) в январе - сентябре 2021 года составило 137,5 тыс., что в 1,8 раз больше, чем за тот же период 2020 года. Такой вывод следует из сообщений арбитражных управляющих в Федресурсе.

В январе - сентябре 2020 года рост был в 1,6 раз к тому же периоду 2019 года. За весь период существования процедуры потребительского банкротства - с октября 2015 года по сентябрь 2021 года - несостоятельными стали 419,8 тыс. граждан.

Больше всего банкротств в за девять месяцев текущего года зарегистрировано в Москве (7 402), Московской области (7 315), Краснодарском крае (6 882), Санкт-Петербурге (6 086) и Самарской области (5 917).

Граждане, как правило, сами инициируют свое банкротство (95,1% процедур), в отличие от компаний, где заявителями выступают кредиторы. "Банкротство граждан продолжает набирать популярность, но существенного всплеска под влиянием пандемии не наблюдается. Видимо, пострадавшим от нее гражданам удалось урегулировать свои долги с кредиторами", - комментирует руководитель проекта "Федресурс" Алексей Юхнин.

Корпоративные банкротства

В январе - сентябре 2021 года количество корпоративных банкротств выросло на 0,2% к такому же периоду 2020 года, до 7 409, но снизилось на 18,8% к аналогичному периоду 2019 года. Число введенных судами процедур наблюдения выросло на 10,7% до 6 251 к тому же периоду 2020 и сократилось на 15,8% к такому же периоду 2019. Количество намерений кредиторов обратиться в суд с заявлениями о банкротстве выросло до 24 231 - на 26,4% и на 12,7% к тем же периодам двух предыдущих лет, а превышение числа намерений над банкротствами выросло до 3,3 раз.

"Обнародование намерений кредиторов обратиться в суд стимулирует должников расплачиваться, поэтому только треть намерений выливаются в фактические дела. Рост навеса намерений над решениями о несостоятельности вместе с продолжающимся увеличением количества наблюдений может привести у некоторому всплеску числа банкротств в конце года", - отмечает Юхнин.

Внесудебные банкротства

С сентября 2020 по сентябрь 2021 года было инициировано 5 120 процедур внесудебного банкротства граждан. Количество возвратов заявлений составило 7 920 в этот же период, соответственно, доля начатых процедур равняется 39,3%. В марте - сентябре 2021 года многофункциональные центры опубликовали сообщения о завершении 2 801 внесудебного банкротства граждан.

Сумма долга граждан за весь период составила 1,78 трлн рублей в начатых процедурах, из них 985,5 млн рублей - в завершенных.

Лидерами по общему числу возбужденных внесудебных процедур с сентября 2020 года по сентябрь 2021 года стали Омская область (327 случаев), Челябинская область (256) и Пермский край (179).

С 1 сентября в РФ разрешен внесудебный порядок признания банкротами граждан с непогашенными долгами от 50 тыс. до 500 тыс. рублей. Такую возможность получат граждане, у которых завершено исполнительное производство, а исполнительный лист возвращен взыскателю по причине отсутствия имущества. Закон полностью исключает из процесса профессиональных участников рынка - арбитражных управляющих, вся процедура происходит через многофункциональные центры (МФЦ).