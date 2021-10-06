ФАС не будет регулировать цены на размещение в квартирах во время крупных форумов в РФ

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России считает, что регулировать цены на размещение в квартирах и апартаментах в период проведения особо значимых международных мероприятий не представляется возможным. Об этом говорится в письме замглавы ФАС Тимофея Нижегородцева президенту Российского союза туриндустрии (РСТ) Андрею Игнатьеву. Копия документа имеется в распоряжении ТАСС.

ФАС подготовил проект о внесении изменений в закон об основах туристской деятельности. Он позволит ограничивать рост цен на гостиничные услуги в период проведения особо значимых международных мероприятий. Позднее представители турбизнеса и отельеры обратились к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с предложением не вводить регулирование цен на услуги отелей во время таких событий. Авторы обращения также интересовались, почему цены на размещение в квартирах и апартаментах "регламентировать не предлагается".

"В отношении предложения регулирования цен на размещение в квартирах и апартаментах ФАС России сообщает, что в силу отсутствия регуляторных механизмов в отношении данного сегмента рынка осуществление контроля за ним не представляется возможным", - говорится в ответе Нижегородцева.

В ФАС сообщили, что предлагаемые меры по недопущению резкого роста цен на гостиничные услуги будут носить краткосрочный характер - только в дни проведения крупных событий. Также они затронут небольшой сегмент рынка гостиничных услуг, а именно только гостиницы, расположенные в местах проведения указанных мероприятий. При этом гостиницам будет предложен широкий диапазон цен в рамках установленных предельных значений, отмечается в письме.

Специализацию средств размещения и особенности каждой гостиницы планируется учесть в методике расчета предельных цен на гостиничные услуги в период проведения особо значимых международных мероприятий, которую утвердит правительство РФ после принятия законопроектов, уточнил регулятор.

"Проектируемое понятие особо значимого международного мероприятия уже содержит в себе тот единственный критерий, который определяет отнесение международного мероприятия к особо значимым, а именно, его проведение должно быть предусмотрено федеральным законом или актом президента РФ. В настоящее время речь идет всего о трех мероприятиях, соответствующих данному критерию. Это форумы, проводимые в городе Санкт-Петербурге, городе Владивостоке и городе Сочи", - говорится в письме.

Позиция бизнеса

Вице-президент "Опоры России" Алексей Кожевников, комментируя ТАСС письмо ФАС, отметил, что "неконструктивно" предлагать законопроект без методики расчета цены.

"На вопрос отельеров по серому рынку туристического жилья, который никак не регулируется и является чистым нарушением здоровой конкуренции на рынке размещения туристов, ФАС России заявляет, что контроль за рынком туристического жилья не представляется возможным в силу отсутствия его регулирования. По-хорошему, нам должны были предложить свои варианты решения этой проблемы в отрасли, о чем предприниматели говорят уже не первый год", - сказал он.