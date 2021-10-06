ЦБ с высокой вероятностью повысит прогноз по инфляции на 2021 год

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Банк России назвал высоко вероятным пересмотр прогноза по инфляции на 2021 год в сторону повышения, заявил глава департамента денежно-кредитной политики ЦБ РФ Кирилл Тремасов в интервью "Известиям", опубликованном в среду.

"Текущая статистика показывает, что экономика движется скорее по верхней границе этого прогноза, и если в октябре будет пересмотр, то, скорее всего, в сторону повышения. То же и в отношении инфляции. Июльский прогноз составлял 5,7-6,2%. По последней статистике мы видим, что тут мы движемся скорее выше верхней границы, поэтому пересмотр прогноза по инфляции в сторону повышения высоко вероятен", - отметил он.

Тремасов подчеркнул, что основное, чем обеспокоен ЦБ в анализе инфляционных процессов, - это устойчивые компоненты, где регулятор "пока не видит явных признаков разворота" и новые проинфляционные факторы.

"Например, мы столкнулись с ускорением роста цен на мясомолочную продукцию. В части борщевого набора тоже все обстоит не совсем благополучно. Видимо, урожай в этом году своим качеством может не порадовать. Все последние недели динамика цен на плодоовощную продукцию выше обычной сезонной. Все это вносит сейчас дополнительный вклад в инфляцию. В части устойчивых компонентов, непродовольственных товаров явных признаков замедления текущей инфляции тоже пока явно не наблюдается", - отметил глава департамента регулятора.

Динамика валютного курса

Банк России назвал нейтральным влияние динамики валютного курса на инфляцию в России, заявил Тремасов.

"Курс рубля там же, где был год назад, даже чуть-чуть сейчас крепче, а с учетом накопленной за это время инфляции можно сказать, что рубль заметно укрепился в реальном выражении. В настоящий момент мы оцениваем влияние динамики валютного курса на инфляцию как нейтральное", - отметил он.

По словам Тремасова, динамика курса - процесс, на который влияет много факторов. "И цены на нефть влияют как раз в меньшей степени в последние три-четыре года в связи с введением бюджетного правила. Процентные ставки, вернее, дифференциал процентных ставок, оказывает влияние на валютный курс, но есть и множество других факторов. Один из них - возросший импорт инвестиционных товаров, что мы и наблюдаем с конца прошлого года", - уточнил он.

Инфляция и прогнозы

По данным Росстата, инфляция в РФ с 21 по 27 сентября ускорилась до 0,29% с 0,10% с 14 по 20 сентября. Годовой показатель достиг 7,25-7,26% по сравнению с 6,96% на 20 сентября.

Согласно последнему макроэкономическому прогнозу, в базовом сценарии с учетом проводимой денежно-кредитной политики Банк России по итогам 2021 года ожидает годовую инфляцию в 5,7-6,2%, в 2022 году - в диапазоне 4-4,5%. В 2023 году и в дальнейшем при развитии ситуации в соответствии с базовым сценарием инфляция будет находиться вблизи 4%.

ЦБ в ближайшее время обновит свои прогнозные расчеты с учетом поступающей информации (в том числе по инфляции). Опубликовать их планируется в день решения о ключевой ставке - 22 октября.