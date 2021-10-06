В ЦБ заявили о замедлении темпов роста необеспеченного потребкредитования в РФ в 2022 году

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Банк России ожидает, что темпы роста необеспеченного потребкредитования в России замедлятся уже в следующем году, заявил глава департамента денежно-кредитной политики ЦБ РФ Кирилл Тремасов в интервью "Известиям", опубликованном в среду.

"Пока в потребкредитовании сохраняются высокие темпы роста, и эта тема нас в какой-то степени беспокоит. Банк России включает уже и макропруденциальные меры охлаждения этого рынка, реализация которых продолжится и дальше. Мы рассчитываем все-таки замедлить динамику потребкредитования, поскольку нынешние темпы нам кажутся неустойчивыми, создающими риски. Мы ожидаем, что в следующем году темпы потребкредитования и ипотеки будут ниже, чем в текущем", - отметил он.

Тремасов уточнил, что в октябре будет опорное заседание совета директоров ЦБ по ключевой ставке, где регулятор уточнит свои прогнозы, и пока ЦБ не видит "факторов для того, чтобы закладывать более высокий рост кредитования".

По данным ЦБ, рост потребительского кредитования в РФ в августе ускорился до 2,2% с 1,7% в июле. С целью охлаждения этого сегмента рынка и для снижения системных рисков ЦБ РФ с 1 октября 2021 года повысил надбавки по коэффициентам риска для ссуд с высоким значением полной стоимости кредита и предоставляемым закредитованным заемщикам.