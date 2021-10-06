Байден предупредил, что США рискуют потерять свое экономическое преимущество в мире

ВАШИНГТОН, 6 октября. /ТАСС/. Соединенные Штаты рискуют утратить свое экономическое преимущество в мире, если не будут осуществлять масштабные инвестиции, в том числе в собственную инфраструктуру. Об этом заявил во вторник президент США Джо Байден, выступая в штате Мичиган с речью, посвященной предложенному им плану развития инфраструктуры страны.

"Мы находимся в переломном моменте. Каждые 40-80 лет в американской истории мы оказываемся в переломном моменте, когда нам надо выбирать, в каком направлении мы пойдем", - убежден президент.

"В течение долгого времени Америка задавала темп всему миру. В течение большей части XX века мы лидировали в мире со значительным перевесом в том, что касается инвестиций в самих себя, в наш народ и нашу страну", - заявил глава Белого дома. "Но потом что-то случилось. Мы замедлились, мы прекратили инвестировать в самих себя", - отметил он.

По словам президента, "Америка до сих пор является крупнейшей экономикой в мире". "Но мы как страна рискуем потерять свое преимущество", - предупредил Байден.

Предложенный им план развития инфраструктуры США является одним из ключевых элементов программы главы государства. Соответствующий инфраструктурный пакет, общий объем которого составляет более $1 трлн, 10 августа утвердил Сенат Конгресса США. После этого он поступил на рассмотрение Палаты представителей. Финальное голосование было намечено еще на 30 сентября, однако оно пока так и не состоялось из-за разногласий между прогрессивным и умеренным крылом внутри Демократический партии. Ее лидеры опасаются, что не смогут заручиться поддержкой достаточного количества собственных однопартийцев, поэтому продолжаю вести переговоры и медлят с финальным голосованием.