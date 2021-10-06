Джонсон считает важным достичь экономического роста без опоры на мигрантов

ЛОНДОН, 6 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон считает важнейшей задачей своего правительства повышение уровня жизни всех без исключения британцев и достижение экономического роста с опорой на собственные силы, а не на низкооплачиваемых мигрантов. Об этом говорится в выдержках речи, с которой Джонсон должен выступить в среду на завершении съезда возглавляемой им Консервативной партии.

"Мы не вернемся к той же самой гнилой модели с низкими зарплатами, низкими показателями роста, низкой квалификацией и низкой производительностью, которые становятся возможны и поддерживаются благодаря бесконтрольной миграции. Ответ заключается в том, чтобы контролировать иммиграцию, позволять талантливым людям приезжать в эту страну, но не использовать иммиграцию как оправдание прекращению инвестирования в людей, в их квалификацию и оборудование, в станки, которые им нужны в работе", - приводит высказывания главы правительства агентство PA.

Заявления на фоне кризиса

Его слова должны стать определенным ответом на острый кризис с нехваткой в Великобритании представителей ряда профессий - работников ферм, складов, водителей грузовых автомобилей. Что касается последних, то, по оценкам профильных организаций, в стране не заняты более 100 тыс. вакансий представителей этой профессии. Эксперты связывают это как с пандемией, так и с выходом королевства из Евросоюза. За последние два года Великобританию покинули тысячи работавших в королевстве профессиональных водителей из стран ЕС, а подготовку новых затруднила пандемия, из-за которой экзамены на водительские права долго не проводились во многих странах.

Из-за этого в стране возникли перебои с доставкой продукции в магазины и топлива на бензоколонки. И хотя правительство согласилось выдать временные визы на работу 5 тыс. водителей и 5,5 тыс. работникам птицеферм, проблемы это не решило. Сам Джонсон во вторник признал, что пока в Великобританию согласились приехать всего 127 водителей.

"Объединить и подтянуть всю Великобританию"

Однако в долгосрочном плане Лондон не намерен решать проблему нехватки кадров за счет работников из-за рубежа, о чем, как планируется, и заявит премьер-министр. Одновременно Джонсон должен пообещать "самые великие проекты, которые могут быть реализованы правительством". Направлены же они будут на то, что "объединить и подтянуть всю Великобританию".

Как уточняет PA, Джонсон заверит, что все крупные проекты будут равномерно распределяться по всей стране, в том числе на менее богатом севере Англии. "Нет причины, по которой жители одной части страны должны по географическому принципу быть обречены быть беднее, чем другие. Или по которой они должны чувствовать необходимость уехать от своих близких, из родного города, чтобы раскрыть свой потенциал", - говорится в речи политика.

"В двух словах идея такова: вы можете найти талантливых, одаренных людей со способностями, воображением и энтузиазмом, они равным образом распределены по стране, но этого же не происходит с возможностями. Наша миссия как Консервативной партии - создавать возможности при помощи всех средств, которые у нас есть", - должен сказать британский премьер.

Реакция бизнеса

Газета Financial Times приводит реакцию профильных организаций, которые раскритиковали подобный подход властей к иммиграции. Так, глава отдела внешних связей Федерации малого бизнеса Великобритании Крейг Бомон сказал, что он шокирован тем сигналом, которое посылает правительство. Он описал его как "довольно ужасающий".

Глава отдела политики британского Института директоров Роджер Бейкер в свою очередь заметил, что "выбранный путь упреков" не помогает решению существующих проблем.

"Предполагать, что нынешние проблемы в цепочке поставок вызваны ошибками той самой отрасли, которая обеспечивала страну всем необходимым во время пандемии, если говорить начистоту, неправильно", - добавил глава британской торговой ассоциации Logistics UK Дэвид Уэллс.