Роспотребнадзор может сделать цветовую маркировку продуктов обязательной

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Роспотребнадзор взял в работу инициативу об обязательности маркировки продуктов питания разными цветами. Согласно новой мере, предложенной членами общественного совета при ведомстве, продукты, стоящие на полках магазинов, будут обозначать различными цветами на ценниках: в случае переизбытка соли, сахара и жиров их выделят красным, при нормальных значениях - зеленым, пишут в среду "Известия" .

"Речь идет о промышленно произведенных товарах, за исключением минеральной воды и специй. Идентификацию предполагается помещать не на упаковку продукции, а на ценники в обычных и онлайн-магазинах. <...> Необходимые поправки могут быть внесены в правила продажи отдельных видов товаров, которые закреплены в постановлении правительства", - сообщили изданию глава "Общественной потребительской инициативы" Олег Павлов и председатель правления "Международной конфедерации обществ потребителей" (КонфОП) Дмитрий Янин.

По словам Янина, новая инициатива не потребует вложений от производителей, им не придется менять упаковку. Эксперт подчеркнул, что основная цель маркировки - снижение уровня неинфекционных заболеваний в России, в частности, уменьшение количества диагнозов "ожирение".

Однако ретейлер Metro заметил сложности в реализации идеи, отмечает издание. "Нет нормативно утвержденных критериев, что является повышенным содержанием, а что нет. Например, в соленой рыбе, конечно, содержится много соли, однако клиент вряд ли съест весь кусок за раз. Более того, возможно, если это единственная соль, которую он употребил за день, она окажется в пределах нормы", - пояснили в компании.

Маркировка цветом может дезориентировать покупателей. Например, молочная полка может оказаться в "красной" зоне за счет того, что многие продукты на ней жирные: сливки, некоторые виды творога и сметаны, - считает исполнительный директор "Русбренда" Алексей Поповичев. - Но это не делает продукцию вредной для потребителя. Покупатель должен понимать, что лишь избыточное потребление части продуктов может иметь для здоровья негативные последствия. Питание должно быть сбалансированным.