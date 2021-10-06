Новосибирская область направит средства от реструктуризации кредитов на 30 инвестпроектов

НОВОСИБИРСК, 6 октября. /ТАСС/. Новосибирская область намерена в ближайшие три года направить 15 млрд рублей, высвободившиеся в результате списания долга по бюджетным кредитам от федерального центра, на создание инфраструктуры 30 новых инвестиционных проектов (НИП). Об этом ТАСС сообщил министр экономического развития региона Лев Решетников.

В 2020 году Правительство РФ продлило период погашения задолженности по бюджетным кредитам. Регионы могут направлять высвобождаемые в результате реструктуризации средства на создание инфраструктуры для реализации новых инвестиционных проектов. Кроме того, механизм позволяет снижать задолженность регионов по бюджетным кредитам в размере поступающих в федеральный бюджет налогов от реализации проектов.

"Минэкономразвития Новосибирской области актуализировала заявку, она включает в настоящее время 30 НИП, в том числе 17 дополнительных. Планируется в ближайшие три года вложить в строительство и реконструкцию объектов инфраструктуры, необходимых для реализации этих проектов, 15 млрд рублей, которые будут высвобождены в результате списания долгов по бюджетным кредитам", - сказал он.

Министр добавил, что общая стоимость проектов составляет 171 млрд рублей, их планируется реализовать в том числе в сферах обрабатывающего производства, логистической деятельности, сельского хозяйства, ЖКХ, жилищного строительства. Проекты позволят создать в регионе почти 4,3 тыс. новых рабочих мест, налоговые отчисления в бюджеты всех уровней за 10 лет с момента запуска проектов составят 61 млрд рублей.

Лев Решетников добавил, что сейчас министерство работает над заявкой с перечнем проектов. Направить ее для рассмотрения в Минэкономразвития намерены до 1 ноября.

Как ранее сообщал губернатор Новосибирской области Андрей Травников, регион намерен направить на развитие инфраструктуры крупных проектов высвобожденные средства от реструктуризации бюджетных кредитов, выданных до 2024 года. Среди площадок, куда направят средства, Травников называл промышленно-логистический парк (ПЛП), южный ПЛП, новосибирский Академгородок и площадки под жилищное строительство в поселке Клюквенном и Тулинском.