Мэрия оценивает продление линии метро Новосибирска более чем в 25 млрд рублей

НОВОСИБИРСК, 6 октября. /ТАСС/. Продление Дзержинской линии единственного за Уралом новосибирского метрополитена оценивается в 25,3 млрд рублей. Проект предусматривает строительство двух станций "Гусинобродская" и "Молодежная", а также ветки в метродепо "Волочаевское", сообщили ТАСС в пресс-службе мэрии Новосибирска.

Последняя станция метро Новосибирска "Золотая Нива" была сдана в эксплуатацию более 10 лет назад. В конце сентября вице-премьер РФ Марат Хуснуллин сообщил, что вопрос развития метро в Новосибирске изучается властями региона.

"По состоянию на текущий момент стоимость участка продления Дзержинской линии от станции "Золотая Нива" определена в размере 25,3 млрд рублей (в ценах 2021 года). Проектом на продление Дзержинской линии новосибирского метрополитена от станции "Золотая Нива" предусмотрено строительство двух станций ("Гусинобродская", "Молодежная") и строительство ветки в метродепо "Волочаевское", - сообщили в пресс-службе.

В мэрии отметили, что строительство участка продления Дзержинской линии метрополитена в Новосибирске потребует также средств федерального бюджета и, возможно, привлечения средств инфраструктурных кредитов.

В 2020 году заммэра города Алексей Кондратьев сообщал журналистам о строительстве семи станций метро до 2030 года, однако позднее планы были скорректированы до трех - одной на правобережье города и двух на левом берегу, где располагается много активно развивающихся микрорайонов. Сейчас в Новосибирске к Молодежному чемпионату мира по хоккею 2023 года ведется строительство станции метро "Спортивная" (первой за долгое время). Она находится рядом с новой ледовой ареной, где пройдут матчи турнира, и сможет принять до 30 тыс. пассажиров в день.

Новосибирский метрополитен - единственный в России за Уралом - был открыт в 1985 году, в его составе действуют две линии (Ленинская и Дзержинская) из 13 станций. Последняя из них - "Золотая Нива" - была введена в эксплуатацию в феврале 2011 года. В 2018 году метрополитен перевез более 83 млн пассажиров, в 2019 году - около 85 млн человек. В 2020 году из-за введенных в связи с пандемией ограничений пассажиропоток снизился более чем на 30%.