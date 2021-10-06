Всемирный банк ожидает снижения темпов роста экономики в Европе в 2022 году

ВАШИНГТОН, 6 октября. /ТАСС/. Всемирный банк (ВБ) прогнозирует снижение темпов роста экономики стран Европы и Центральной Азии в 2022 году после ее значительного подъема в нынешнем году. Об этом говорится в распространенном во вторник докладе ВБ об экономических показателях данного региона.

"Удивительно высокий экономический подъем в первой половине нынешнего года стал стимулом для повышения экономической активности в странах с формирующимся рынком и развивающихся экономиках региона Европы и Центральной Азии, и теперь прогнозируется, что ожидаемые в 2021 году темпы роста экономики региона будут выше, чем ожидалось, и составят 5,5%", - отмечают авторы работы.

По их мнению, "экономический подъем был в основном обусловлен высокими темпами восстановления объемов экспорта в первом полугодии текущего года, что было связано с нормализацией экономической активности в еврозоне, резким ростом цен на сырье и повышением внутреннего спроса на фоне вакцинации населения [от ковида] и реализации пакетов мер поддержки экономики". "Однако полученный экспортом импульс может ослабевать ввиду продолжающегося распространения во всем мире и в регионе более заразных штаммов [коронавируса, вызывающего] COVID-19, что также замедлило процесс восстановления внутреннего спроса", - подчеркивают в ВБ.

Согласно прогнозам организации, в 2022 году темпы экономического роста в регионе снизятся до 3,4% по мере дальнейшей стабилизации внешнего и внутреннего спроса и отмены стимулирующих мер, введенных в связи с пандемией. "Перспективы остаются весьма неопределенными, учитывая продолжение пандемии, особенно в условиях неравного доступа к вакцинам [от ковида] и нерешительности [в вопросе вакцинации], - отмечается в докладе. - Восстановление экономики региона сопровождалось резким ускорением инфляции и остается уязвимым для финансового стресса, который может быть спровоцирован неожиданным ужесточением условий кредитования на внешних рынках или резким повышением неопределенности экономического курса и усилением геополитической напряженности".

Восточная Европа

Как отмечают в ВБ, уровень экономической активности в Восточной Европе повысился благодаря улучшению внешнего спроса в начале 2021 года, что способствовало уверенному подъему промышленного производства и частично компенсировало влияние ужесточения макроэкономической политики. Так, на Украине временное ослабление ограничений, введенных в связи с COVID-19, принесло пользу сфере услуг. Рост заработной платы увеличил доходы населения на Украине и в Молдавии, что способствовало увеличению частных расходов. Превышение целевого уровня и усиление инфляции, особенно на Украине, вызвало повышение учетных ставок в ряде стран Восточной Европы в 2021 году.

В ближайшей перспективе, по прогнозам авторов доклада, темпы роста ВВП стран Восточной Европы увеличатся до 3,1% в 2021 году, а в 2022 году - сократятся до 1,6%. Снижение экономической активности будет вызвано замедлением роста экспорта и уровня частных расходов в некоторых странах. Однако постепенное улучшение внутреннего спроса должно способствовать повышению темпов экономического роста к 2023 году. Экономические перспективы, особенно для частных инвестиций, "остаются омраченными продолжающейся геополитической и внутриполитической напряженностью на Украине и в Белоруссии, причем в отношении последней недавно были введены секторальные экономические санкции", отметили авторы доклада.