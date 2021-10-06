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Пандемия COVID-19

Сингапур подписал соглашение на поставку нового препарата от коронавируса компании Merck

Детали и условия сделки не уточняются

СИНГАПУР, 6 октября. /ТАСС/. Сингапур подписал соглашение на покупку и поставку экспериментального препарата от коронавируса - молнупиравира. Об этом говорится в распространенном в среду сообщении компании Merck.

"Препарат будет доступен для использования после получения соответствующего разрешения от Минздрава", - указали представители производителя из США. Детали и условия сделки не уточняются.

Согласно распространенному на прошлой неделе заявлению компании, применение молнупиравира среди заразившихся снижает риск госпитализации почти наполовину. В отличие от большинства одобренных препаратов для лечения COVID-19 молнупиравир реализован в форме капсул, а не инъекций.

Как отмечает издание The Straits Times, группа местных ученых во главе с руководителем Института цифровой медицины Национального университета Сингапура профессором Дианом Хо установили высокую эффективность молнупиравира в сочетании с препаратом барицитинибом, который используется для лечения ревматоидного артрита.

Ранее интерес к этому препарату проявляли Малайзия, Республика Корея, Таиланд, а также Тайвань.

Теги
СингапурПандемия COVID-19
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