В Амурской области направят на возведение путепровода через Транссиб 2 млрд рублей

ТАСС, 6 октября. Строительство путепровода через Транссибирскую магистраль в поселке Новобурейский Амурской области потребует примерно 2 млрд рублей вложений. Об этом сообщается на сайте регионального правительства по итогам посещения населенного пункта главой области Василием Орловым.

"У нас в планах строительство трех таких путепроводов. Это Новобурейский, Серышево, Завитинск. И первый, пилотный путепровод по концессии будет возводиться в Новобурейском. Начало строительства намечено на следующий год. Стоимость объекта - порядка 2 млрд рублей. Вместе с подходами его протяженность составит около трех километров. Это позволит значительно разгрузить транспортное сообщение. Ведь сейчас движение по Транссибу очень интенсивно, и интервал движения поездов только сокращается. Поэтому наша задача - обеспечить жителей качественной транспортной инфраструктурой", - цитируют в сообщении Орлова.

Планируется, что протяженность самого сооружения составит 107 м, а подходов к нему - около 3 км. Путепровод будет иметь выходы на улицу Лесную в Новобурейском и на федеральную трассу. Новая дорога также позволит снизить аварийность и обойти населенный пункт, где проживают около 6,5 тыс. человек.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе Минтранспорта Амурской области, участвовать в реализации проекта в рамках государственно-частного партнерства намерен ГК УСК МОСТ. "Данной организацией в октябре месяце планируется подача частной концессионной инициативы, что позволит в феврале 2022 года заключить концессионное соглашение и начать строительство. Планируется привлечь на 50% средства федерального бюджета, на 35% - областного и на 15% средства концессионера", - сказали в пресс-службе.