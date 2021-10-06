Исследование: среднее время поиска работы в России составляет почти семь месяцев

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Среднее время, за которое безработные россияне находят работу, составляет шесть месяцев и 27 дней. Об этом свидетельствуют данные исследования международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, результаты которого имеются в распоряжении ТАСС.

Выборка составляет около 77 тыс. человек в возрасте старше 15 лет. Опрос проводится ежемесячно, по состоянию на вторую неделю месяца. Так, по данным исследования, среднее время безработицы заметно снизилось в разгар пандемического кризиса во втором квартале 2020 года - до пяти месяцев 23 дней с семи месяцев двух дней в первом квартале. Однако по большей части это было связано с резким скачком безработицы на 1 млн человек во время коронавирусной весны.

"После ослабления карантинных ограничений кто-то сумел быстро вернуться к работе, другим повезло меньше и пришлось задержаться в статусе безработного. В результате во втором полугодии 2020 года средний период трудовых поисков стал расти, достигнув максимума в первом квартале 2021 года - семь месяцев шесть дней. Во втором квартале 2021 года среднее время поиска работы снизилось до шести месяцев 27 дней", - говорится в материалах исследования.

Отмечается, что примерно каждый десятый безработный россиянин (10,3%) находит работу менее чем за месяц, у 22,4% на трудоустройство уходит от одного до трех месяцев, у 21,4% - от трех до шести месяцев, 12,9% справляются за шесть - девять месяцев, 10,5% требуется от девяти до 12 месяцев, и, наконец, 22,6% относятся к категории так называемых застойных безработных, которые не могут найти новое место более года.

"В России среднее время поиска работы увеличивается по мере взросления человека, поскольку опытные специалисты, с одной стороны, более избирательно подходят к выбору работы, с другой - в ряде сфер, прежде всего не требующих высокой квалификации и связанных с существенной физической активностью, предпочтение может быть отдано более молодым сотрудникам. Люди старше 40 лет обычно ищут работу дольше семи месяцев, люди старше 50 - около восьми месяцев", - сказала президент FinExpertiza Global Елена Трубникова.

Поиски работы по регионам

Исследование показало, что среднее время поиска работы во втором квартале 2021 года увеличилось по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом в абсолютном большинстве регионов - 68 из 85, в двух субъектах оно не изменилось, а в 15 - сократилось. Дольше всего ищут работу на Северном Кавказе, а быстрее всего находят новое занятие в Северо-Западном федеральном округе и в Центральной России.

"Особенно долго сидят без работы жители Карачаево-Черкесии: во втором квартале 2021 года в среднем на поиски работы у местных безработных уходило 13 месяцев и пять дней, причем большая часть безработных региона являются хроническими и не могут трудоустроиться больше года. В число антилидеров по продолжительности периода трудоустройства также вошли Забайкальский край (местным жителям в среднем требовалось 11 месяцев шесть дней на поиск работы), Северная Осетия (10 месяцев 28 дней), Волгоградская область (10 месяцев 26 дней), Чечня (10 месяцев три дня), Чукотский автономный округ (девять месяцев четыре дня)", - следует из материалов исследования.

Быстрее всего поиски работы венчаются успехом у жителей Кировской области (2,5 месяца), Костромской области (четыре месяца), Ямало-Ненецкого автономного округа (четыре месяца три дня), Санкт-Петербурга (четыре месяца пять дней), Калужской области (четыре месяца восемь дней), Архангельской области (4,5 месяца), Москвы (четыре месяца 21 день), Челябинской области (четыре месяца 26 дней), Краснодарского края (4 месяца 26 дней) и Ленинградской области (5 месяцев).