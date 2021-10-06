Цех по производству рыбной муки и рыбьего жира построили на острове Кунашир

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 6 октября. /ТАСС/. Цех, который будет выпускать рыбную муку и рыбий жир, построили на Южно-Курильском рыбокомбинате на Сахалине. Производство позволит создать почти 50 новых рабочих мест и рационально использовать отходы рыбоперерабатывающего производства, которые прежде приходилось утилизировать, сообщила в среду пресс-служба правительства области.

"Чтобы сохранить природу, надо рационально пользоваться ее ресурсами. Новое производство, созданное на Курилах, - пример такого подхода. С запуском цеха пойдут в дело отходы рыбоперерабатывающего производства, которые прежде приходилось утилизировать. Важно также, что в районе, где проживает 12 тыс. человек, появится 46 новых рабочих мест", - отметил глава региона Валерий Лимаренко, которого процитировала пресс-служба.

Цех находится на острове Кунашир, наладчики уже провели пробный запуск технологического оборудования. Создание цеха велось при поддержке Корпорации развития Сахалинской области, на производстве установлено оборудование из Таиланда, которое из-за пандемии монтировали российские специалисты.

"Мы через интернет наладили трансляцию со стройплощадки. Наши партнеры из Таиланда в режиме реального времени следили за ходом монтажа, консультировали. В результате мы избежали остановки проекта. Пробный запуск показал, что цех полностью готов к работе", - процитировала пресс-служба генерального директора компании Константина Коробкова.

Расчетный годовой объем продукции цеха на Кунашире - более 8 тыс. тонн, из них 5 тыс. тонн составит рыбная мука, остальной продукцией будет рыбий жир. Продукция пользуется спросом на отечественном и международном рынках, она применяется при изготовлении кормов для рыб, сельскохозяйственных и домашних животных.