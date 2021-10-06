Три сезона мультфильма из РФ "Тима и Тома" снимут при участии китайского аналога YouTube

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Крупнейший видеохостинг Китая Youku Kids, который является китайским аналогом YouTube, примет участие в создании трех сезонов российского мультсериала "Тима и Тома". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе группы компаний "Рики" в среду.

"Ведущий российский анимационный холдинг ГК "Рики" в партнерстве с крупнейшим видеохостингом Youku Kids (китайский аналог YouTube, часть холдинга Alibaba) заключили соглашение о производстве трех сезонов сериала для дошкольников "Тима и Тома", - рассказали в пресс-службе.

Впервые мультфильм показали на Youku в 2018 году, его успех способствовал тому, что проект продлили на второй сезон, который производился совместно ГК "Рики" и Alibaba Cultural Media Co. Ltd в рамках стратегического партнерства. Общее количество просмотров сериала на данный момент превышает 2,5 миллиарда.

Холдинг Alibaba Group планирует осуществлять долгосрочные инвестиции в проект. Для новых сезонов продюсеры "Тимы и Томы" определили наиболее актуальные темы среди целевой аудитории. "Наши персонажи учат маленьких зрителей позитивному и безопасному поведению. Обучение через игру и здоровые отношения со взрослыми - две темы, интересные дошкольникам, которые мы выбрали для следующего сезона. "Рики" планирует выпустить 52 пятиминутных анимационных эпизода в формате 3D/2D к июлю 2023 года. Мы рады, что наш сериал получил такое серьезное признание у китайской аудитории, и счастливы развивать сотрудничество с Alibaba Group, которое позволит увеличить популярность проекта "Тима и Тома" в Китае", - отметил управляющий директор ГК "Рики" Марк Завадский, которого процитировали в пресс-службе.

По словам продюсера Youku Kids Лу Йе, востребованность мультфильма среди детей и родителей говорит о высоком уровне доверия к бренду, а сам проект "полностью соответствует ценностям и социальной ответственности, присущим Youku Kids".