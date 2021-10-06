Азербайджан начал использовать воздушное пространство Армении для пассажирских рейсов

БАКУ, 6 октября. /ТАСС/. Компания "Азербайджанские авиалинии" (AZAL) начала использовать воздушное пространство Армении для осуществления пассажирских рейсов из Баку в Нахичевань. Об этом говорится в сообщении азербайджанского авиаперевозчика, опубликованном в среду.

"Авиакомпания "Азербайджанские авиалинии" при выполнении внутреннего рейса Баку - Нахчыван (азербайджанское название - прим. ТАСС) - Баку с 6 октября начала использовать воздушное пространство над территорией Армении. Данный шаг демонстрирует решительную готовность Азербайджана к разблокировке транспортных коммуникаций в регионе, что отвечает интересам всех приграничных стран", - отмечается в заявлении.

В авиакомпании отметили, что благодаря новому маршруту сократится время полета и расход топлива при выполнении рейсов. В AZAL также уточнили, что маршруты через Армению и Иран будут использоваться параллельно.

"Отныне AZAL при выполнении этого рейса сможет использовать все существующие воздушные коридоры, в том числе проходящие через территории Армении и Ирана", - говорится в заявлении авиакомпании.

Во вторник стало известно, что власти Ирана закрыли воздушный коридор в Нахичевань для военно-транспортной авиации Азербайджана. Азербайджанские СМИ со ссылкой на источники в оборонной сфере сообщали, что запрет не окажет влияния на снабжение подразделений вооруженных сил республики, расквартированных в этом эксклаве. Позднее в социальных сетях распространилась информация о том, что Тегеран также якобы закрыл свое воздушное пространство и для пассажирских рейсов из Баку в Нахичевань.

Азербайджан и Армения формально не закрывали воздушное пространство над своими территориями для авиакомпаний двух стран. Тем не менее с начала 90-х годов из-за конфликта вокруг Нагорного Карабаха азербайджанские авиаперевозчики не пользовались воздушными коридорами над Арменией, а армянские - над Азербайджаном.