Пилотный проект позволил снизить стоимость авиаперевозок из села на севере Якутии на 60%

ЯКУТСК, 6 октября. /ТАСС/. Пилотный проект по снижению аэропортовых сборов и ряда других мер, запущенный в начале 2021 года, позволил снизить стоимость пассажирских авиаперевозок из поселка Усть-Мая на северо-востоке Якутии до Якутска на 60%. Однако для продолжения программы требуется субсидирование выпадающих доходов, сообщил в среду журналистам заместитель генерального директора по производству ФКП "Аэропорты Севера" Андрей Медведев.

В Республике Саха (Якутия) в зоне круглогодичного наземного транспортного сообщения проживает всего 15% населения, более 90% территории имеет лишь сезонную транспортную доступность. Для большинства населенных пунктов республики гражданская авиация - единственный вид транспорта круглогодичного действия, на который приходится более 80% транспортного внутриреспубликанского пассажирооборота.

"Совместно с авиакомпанией "Полярные авиалинии" реализовали в этом году пилотный проект на базе аэропорта поселка Усть-Мая (районный центр Усть-Майского района в 420 км от Якутска и в 200 км от полюса холода Северного полушария, численность населения около 2,5 тыс. человек - прим. ТАСС). Мы выбрали его как аэропорт, в котором сейчас нет регулярных рейсов. Вышли с предложением установить минимальную стоимость билета, сопоставимую с проездом на наземном транспорте", - рассказал Медведев, отметив, что в состав предприятия входят 28 аэропортов и три посадочные площадки в республике.

Для этого ФКП "Аэропорты Севера" существенно снизили аэропортовые сборы, шаги по снижению стоимости предприняла и сама авиакомпания. "Стоимость перевозки для пассажиров снизилась в три раза. Около шести рейсов было выполнено при загрузке 40-44%. Рейсы оказались убыточны. Хотелось бы видеть совместную дополнительную работу с авиакомпанией и правительством [Якутии] в части дополнительного финансирования, субсидирования и компенсации выпадающих доходов предприятий на развитие программы", - сказал Медведев.

По словам Медведева, в настоящее время в Якутии действует программа 50% скидок для грузовых воздушных судов при выполнении интенсивных полетов через ФКП "Аэропорты Севера". Скидка предоставляется при выполнении не менее 15 рейсов в месяц. В основном программой пользуются авиакомпании, которые занимаются поставкой продуктов в северные улусы, отметил Медведев.

Реконструкция аэропортов

Как уточнил министр транспорта Якутии Владимир Сивцев, в рамках комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры (КПМИ) в регионе идет реконструкция 16 из 32 существующих аэродромов и аэропортов. В республике работают 170 авиационных площадок, но только 11 из них имеют светосигнальное оборудование. Невозможность совершать полеты во время полярной ночи оказывает существенное влияние на внутрирегиональное сообщение. В рамках реконструкции в ряде аэропортов республики грунтовое покрытие заменяется на искусственное, строятся новые аэровокзальные комплексы. Общая стоимость программы составляет порядка 28 млрд рублей.

"Власти региона считают необходимым актуализировать концепцию развития малой авиации. Пересмотр стратегического документа запланирован на первый квартал 2022 года. Мы открыты для предложений", - сказал Сивцев.

Требуется дополнительное финансирование районов для обеспечения работоспособного состояния авиационных площадок, закупки оборудования, защиты от раскисания в межсезонье взлетно-посадочных полос.

По данным Минтранса Якутии, в авиасообщении по республике задействовано 30 судов малой авиации. Их в основном эксплуатируют две крупные региональные авиакомпании - "Якутия" и "Полярные авиалинии". На пассажирооборот приходится порядка 85% авиаперевозок: в допандемийный 2019 год было перевезено 246 тыс. человек по внутренним рейсам.

Ограничивающие факторы

Как отметил председатель Ассоциации малой авиации Республики Саха (Якутия) Иван Лукин, недостаток современных воздушных судов для региональных и местных воздушных перевозок, отсутствие оптимального типажа авиационной техники, высокая стоимость эксплуатации морально устаревшего авиапарка являются сегодня реальным ограничивающим фактором в обеспечении свободы перемещения населения и решении жизненно важных социально-экономических задач в арктической зоне.

"В сфере малой авиации основной проблемой является отсутствие самолетов на замену Ан-2, которые морально и физически устарели. По моим расчетам, самолеты "Байкал" появятся на ранее 2025 года. Как правило, новые самолеты год-два будут задействованы в грузовых перевозках. Пассажирские перевозки на "Байкале" могут начаться с 2026-2027 года. Без импортных самолетов нам не обойтись", - считает Лукин.

Он добавил, что в Якутии требуется создание лизинговой программы по приобретению судов малой авиации. "Так получилось, что сейчас региональная лизинговая компания не поддерживает приобретение транспортных средств. Мы ставим вопрос о том, чтобы компания внесла в изменения в перечень своих лизинговых продуктов. Этот вопрос будет решаться на федеральном уровне. Сейчас компания нацелена на обеспечение различного рода оборудования для малого и среднего бизнеса", - добавил Лукин.

Проект "Байкал" разрабатывается с 2019 года и должен заменить устаревшие легкие многоцелевые самолеты (ЛМС) Ан-2. Начало испытаний опытного образца отечественного легкого самолета "Байкал" запланировано на конец 2021 года, низкотемпературные испытания планируется проводить в 2023 году в Якутии. Ключевые параметры самолет были определены в соответствии с требованиями региональных авиакомпаний: 2 тонны полезной нагрузки, дальность полета - 1 500 км, крейсерская скорость - 300 км/ч, взлет с грунтовых полос с 250 метров.