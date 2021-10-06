Первый в России серийный выпуск тракторов с автопилотом планируют начать в 2022 году

ТОМСК, 6 октября. /ТАСС/. Петербургский тракторный завод (ПТЗ) планирует в 2022 году начать серийный выпуск тракторов, укомплектованных автопилотами, а впоследствии и полностью беспилотными версиями. Подобная комплектация является первым случаем в России, серийной, заводской установки автопилота на основе искусственного интеллекта на тракторную технику, сообщили ТАСС в пресс-службе компании изготовителя автопилота Cognitive Pilot (дочернее предприятие Сбера и Cognitive Technologies).

"АО "Петербургский тракторный завод" (ПТЗ) и ведущий разработчик систем искусственного интеллекта для роботизированной сельхозтехники Cognitive Pilot (дочернее предприятие Сбера и Cognitive Technologies) подписали стратегическое соглашения по продвижению на российском и зарубежном рынках обновленной модели трактора "Кировец" К-7М, оснащаемой системами автопилотирования на базе искусственного интеллекта (ИИ) Cognitive Agro Pilot. <...> Подобная комплектация является первым случаем в России, серийной, заводской установки автопилота на основе ИИ на тракторную технику", - сообщили в пресс-службе.

Как отмечают в пресс-службе, использование роботизированной техники позволит агрохозяйствам повысить качество и эффективности выполнения сельхозработ, поскольку искусственный интеллект управляет их основными процессами.

"На основе информации с датчиков умного трактора будет проводится комплексный анализ состояния почвы и культур (реализация к 2022 году). Система уже в текущей версии позволяет автоматически передавать в мессенджеры владельцев тракторов отчеты о ходе работы, а также транслировать в системы управления предприятиями агрохозяйств телематические данные о состоянии машины, ходе работ с подтвержденными фото и видео данными (функционал частично реализован в текущей версии, полная реализация - к 2022 году)", - пояснили в компании.

О разработке

Предполагается, что отечественное решение будет представлено на рынке в ценовых диапазонах от 8 до 12 млн. рублей, что более, чем в два раза выгоднее по сравнению с менее функциональными решениями от зарубежных конкурентов. Соглашение предусматривает три основных этапа реализации проекта и выпуск соответствующих им трех версий системы автономного управления сельхозтехникой Cognitive Agro Piot.

Испытания роботракторов с первой версией предполагается завершить уже к концу октября, после чего стороны рассчитывают осуществить первую поставку клиентам опытной партии из 10 - 20 умных машин. Серийное оснащение тракторов "Кировец" К-7М системой автопилотирования планируется начать с февраля 2022 года.

Последняя третья версия автопилота предполагает управлением трактором без участия человека. Серийное оснащение тракторов К-7М системой Cognitive Agro Pilot с возможностью полной автономности запланировано на январь 2024 года.

"Мы рассчитываем совместно с Минсельхозом России оперативно разработать и принять комплекс мер по поддержке аграриев, приобретающих инновационные российские решения, что позволит обеспечить надлежащие темпы развития нашего проекта, а также окажет существенное влияние на динамику всей отрасли отечественного сельского хозяйства в целом", - пояснил ТАСС генеральный директор ПТЗ Сергей Серебряков.