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Энергетический кризис в Европе
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В ЕК заявили, что спрос на энергоресурсы в ЕС достиг максимума за 25 лет

Рост цен на газ не заставит ЕС отступить от своих климатических задач, указал замглавы Еврокомиссии Франс Тиммерманс
Здание Еврокомиссии AP Photo/Francisco Seco
Описание
Здание Еврокомиссии
© AP Photo/Francisco Seco

БРЮССЕЛЬ, 6 октября. /ТАСС/. Еврокомиссия считает причиной энергетического кризиса в ЕС неблагоприятные рыночные условия, когда спрос на энергоресурсы достиг максимума за 25 лет. Об этом заявил в среду зампредседателя Еврокомиссии Франс Тиммерманс по прибытии на заседание Совета ЕС по экологии.

"Все дело в рыночных условиях. Спрос на энергоресурсы сегодня достиг максимальных показателей за последние 25 лет", - сказал он.

Рост цен на газ не заставит ЕС отступить от своих климатических задач, указал замглавы Еврокомиссии.

"Это исключено, климатические нормы ЕС высечены в камне", - сказал он, отвечая на вопрос, может ли взрывной рост цен на газ и электричество заставить ЕС смягчить свои климатические требования.

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Энергетический кризис в Европе
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