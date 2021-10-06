В ЕК заявили, что спрос на энергоресурсы в ЕС достиг максимума за 25 лет

БРЮССЕЛЬ, 6 октября. /ТАСС/. Еврокомиссия считает причиной энергетического кризиса в ЕС неблагоприятные рыночные условия, когда спрос на энергоресурсы достиг максимума за 25 лет. Об этом заявил в среду зампредседателя Еврокомиссии Франс Тиммерманс по прибытии на заседание Совета ЕС по экологии.

"Все дело в рыночных условиях. Спрос на энергоресурсы сегодня достиг максимальных показателей за последние 25 лет", - сказал он.

Рост цен на газ не заставит ЕС отступить от своих климатических задач, указал замглавы Еврокомиссии.

"Это исключено, климатические нормы ЕС высечены в камне", - сказал он, отвечая на вопрос, может ли взрывной рост цен на газ и электричество заставить ЕС смягчить свои климатические требования.