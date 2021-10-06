Цена газа в Европе обновила исторический максимум

ТАСС, 6 октября. Цена на газ в Европе на открытии торгов 6 октября резко выросла до нового исторического рекорда, превысив сначала $1500, а затем и $1600 за 1 тыс. куб. м, свидетельствуют данные биржи ICE.

Цена ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах в 9:10 мск сразу рванула на отметку $1559 за 1 тыс. куб. м, или €130 за МВт*ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт*ч), хотя вечером во вторник торги закрылись ниже €120 за МВт*ч. В максимуме сегодня утром цена достигала $1606 за тыс. куб. м. После этого значения цена начала корректироваться.

Стоимость газа в Европе растет несмотря на новости о том, что начались испытания первой нитки газопровода "Северный поток - 2". В "Газпроме" ожидают, что зима 2021-2022 годов будет холодной и снежной.

Запасы газа в европейских хранилищах на конец сентября 2021 года остаются на минимальном за многие годы уровне. Отставание по заполненности по сравнению с прошлым годом оценивается в 20,5 млрд куб. м газа, сообщали ранее в "Газпроме". При сохранении среднесуточных сентябрьских темпов закачки к 12 октября (в этот день в 2020 году начался отбор) в хранилищах будет около 76 млрд куб. м газа, подсчитали в холдинге. Таким образом, останутся не восполненными 28%, или 18,6 млрд куб. м газа из 66,2 млрд куб. м, отобранных из европейских ПХГ за прошлый отопительный сезон.