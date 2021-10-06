Второй поток проекта "Свобода. Ответственность. Доход" начнется в Москве

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Обучение второго потока программы "Свобода. Ответственность. Доход" в рамках акселератора специализированного центра занятости "Моя карьера" начнется 19 октября в Москве. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе столичного департамента труда и социальной защиты населения.

"Девятнадцатого октября стартует второй поток программы "Свобода. Ответственность. Доход" в рамках акселератора специализированного центра занятости "Моя карьера". Проект реализуется совместно с брендом "ФрутоНяня". В программе примут участие не менее 250 семей с детьми дошкольного возраста. По итогам обучения и практики участники должны будут разработать и представить свои бизнес-проекты. Лучшие три будут отмечены жюри и получат средства на реализацию в размере 100 тыс. рублей каждый", - рассказал собеседник агентства.

В пресс-службе добавили, что в этом году программа расширена и включает 11 модулей и рассчитана на два месяца интенсивных занятий. Она построена таким образом, чтобы участники смогли на практике проработать свою идею или проект уже во время обучения. Слушатели узнают, как развить идею до полномасштабного бизнес-предложения, научатся ставить цели и планировать шаги к их достижению, упаковывать продукт, искать клиентов и получать от них обратную связь. Познакомятся со всеми финансовыми и юридическими особенностями открытия индивидуального предприятия и оформления самозанятости, подберут для себя наиболее подходящий формат деятельности. Улучшат свои коммуникационные навыки и подготовятся к презентации своего проекта.

"В семьях, где есть маленькие дети, высоко востребован формат самозанятости. Но далеко не все знают с чего начать: как запустить бизнес-проект и совместить его с заботой о семье. Участие в программе "Свобода. Ответственность. Доход" поможет создать прочную основу для открытия своего дела. С помощью профессиональных экспертов молодые родители изучат вопросы финансирования, маркетинга, тайм-менеджмента, юриспруденции и даже психологии. Уверена, что для многих семей этот проект станет возможностью изменить свою жизнь к лучшему", - рассказала директор центра "Моя карьера" Ирина Швец.

Для того чтобы стать участником программы "Свобода. Ответственность. Доход", необходимо заполнить анкету регистрации по ссылке и разместить пост с рассказом, почему вы хотите участвовать в проекте, с хештегами #СвободаОтветственностьДоход и #МояКарьерасФрутоНяня в одной из социальных сетей: Instagram, "ВКонтакте", Facebook.

О программе

Первый поток онлайн-программы прошел в 2020 году. Программа оказалась насыщенной и позволила всем погрузиться в атмосферу бизнес-творчества и креатива - 500 участников изучили основы предпринимательского дела и прокачали свои "гибкие" навыки и личностные компетенции, которые востребованы сегодня как никогда. Ученики освоили 15 тем, посетили свыше 700 индивидуальных и групповых консультаций с профессиональными экспертами. В финал вышли 70 человек, которые продемонстрировали и защитили оформленные идеи. Экспертная комиссия выбрала восемь наиболее перспективных проектов, которые получили денежные средства на реализацию и развитие своих идей. Это одежда для детей и взрослых, текстиль для дома, украшения и бижутерия, фруктовые букеты, различные услуги и еще десятки других решений, готовых к воплощению.