En+ Group предложила платить за мощность малых ГЭС по параметру установленной мощности

КРАСНОЯРСК, 6 октября. /ТАСС/. En+ Group в настоящее время обсуждает с Министерством энергетики РФ вопрос об оплате мощности построенных по госпрограмме поддержки возобновляемой энергетики малых гидроэлектростанций - по аналогии с ветряными и солнечными электростанциями, по которым мощность оплачивается исходя из параметра установленной мощности. Об этом журналистам сообщил глава энергетического дивизиона компании Михаил Хардиков.

"Для солнца и ветра оплачивается 100% установленной мощности. Мы ведем разговор с Минэнерго, что в методику необходимо вернуть малые ГЭС, чтобы также оплачивалось 100% мощности, иначе они находятся в заведомо невыгодных условиях по сравнению с другими", - отметил он.

Хардиков пояснил, что в настоящее время мощность малых ГЭС оплачивается по принципу напорных характеристик станции.

В то же время компания рассматривает участие в конкурсных отборах проектов ВИЭ-генерации.

En+ Group - вертикально интегрированный производитель алюминия и электроэнергии. Объединяет электростанции мощностью 19,7 ГВт и алюминиевые производства мощностью 3,9 млн т в год (через контрольный пакет в "Русале").

Основные акционеры En+ - инвестиционная компания B-Finance Олега Дерипаски с долей 44,95% (из них право голоса ограничено 35%), трейдер Glencore (10,55%), в собственном владении находится 21,37% акций.