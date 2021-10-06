En+ Group прорабатывает проекты строительства четырех ГЭС в России

КРАСНОЯРСК, 6 октября. /ТАСС/. Компания En+ Group в настоящее время прорабатывает проекты строительства четырех гидроэлектростанций в различных регионах России. Об этом журналистам сообщил глава энергетического бизнеса компании Михаил Хардиков.

"У нас сейчас в работе проекты по четырем ГЭС. Про Тельмамскую ГЭС все слышали, мы неоднократно о ней говорили. Ждем каких-то активных действий по Восточному полигону. Сейчас есть риски, что ко второму этапу Восточного полигона все-таки будут жесткие сроки по 2024 год. Конечно, ГЭС к этому периоду не построить. Тельмамскую ГЭС можно построить к 2030 году. Все равно мы считаем, что она должна быть в [Пеледуйском] узле", - отметил он.

Хардиков пояснил, что электростанция в районе Пеледуйского энергокольца необходима, так как в нем расположены крупные производители-экспортеры, в частности, золотодобывающие компании "Полюс" и "Высочайший", которым будет необходимо подтверждать свой низкоуглеродный след.

Наряду с этим, по его словам, в течение пяти лет компания может завершить строительство в Кузбассе Крапивинской ГЭС мощностью 345 МВт, которое было начато в 1989 году, но было остановлено по ряду причин.

En+ Group также планирует к 2030 году создать Нижне-Богучанскую ГЭС на реке Ангара (мощность ГЭС составит 660 МВт). Хардиков сообщил, что у станции есть особенности по схеме выдачи мощности в энергосистему, однако технологические решения для этого существуют. "Смотрим на то, чтобы продвинуться в этом строительстве и получить дополнительный источник энергии и для БоАЗа , который в любом случае пойдет на расширение, и для следующего расширения Тайшетского алюминиевого завода", - добавил он.

При этом самой крупной по установленной мощности станцией станет Мотыгинская ГЭС на 1 ГВт. Потребителем электроэнергии может стать предприятие по производству "зеленого" водорода. "То есть ГЭС будет построена под конверсию энергии сразу в производство "зеленого" водорода, а дальше уже продавать продукт с другой добавленной стоимостью - уже не электроэнергию, а "зеленый" водород", - отметил Хардиков. При этом у компании пока нет сроков строительства Мотыгинской ГЭС.

Финансирование проектов

По словам главы энергетического бизнеса En+ Group, инвестиции в строительство Мотыгинской ГЭС могут составить $1,3 млрд, а Тельмамской - $1-1,1 млрд. При этом достройку Крапивинской станции оценивают в 20 млрд рублей, а создание Нижне-Богучанской ГЭС - примерно в 105 млрд рублей.

Однако в компании к настоящему времени не определились с механизмами финансирования новых проектов, за исключением Тельмамской ГЭС, которая в случае победы на конкурсе будет финансироваться за счет средств госпрограммы расширения Восточного полигона РЖД. "Однозначно неважно, какие средства это будут - собственные или заемные, - все эти ГЭС мы будем реализовывать только понимая, что это окупаемые проекты. Строительство ГЭС ради ГЭС - оно само по себе не является самоцелью, мы глубоко убеждены, что ГЭС будут являться основой развития энергетики страны", - подчеркнул Хардиков.

О компании

En+ Group - вертикально интегрированный производитель алюминия и электроэнергии. Объединяет электростанции мощностью 19,7 ГВт и алюминиевые производства мощностью 3,9 млн т в год (через контрольный пакет в "Русале").

Основные акционеры En+ - инвестиционная компания B-Finance Олега Дерипаски с долей 44,95% (из них право голоса ограничено 35%), трейдер Glencore (10,55%), в собственном владении находится 21,37% акций.