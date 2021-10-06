En+ Group может построить противопаводковую ГЭС в Иркутской области

КРАСНОЯРСК, 6 октября. /ТАСС/. En+ Group рассматривает возможность строительства противопаводковой ГЭС в Иркутской области в случае расширения государственной программы на этот регион. Об этом журналистам сообщил глава энергетического бизнеса группы Михаил Хардиков.

"Сейчас по Дальнему Востоку обсуждаются противопаводковые ГЭС - четыре станции заявила "Русгидро". Если эта тема пойдет по стране, то в Иркутской области мы точно будем строить противопаводковую ГЭС. В той же самой зоне Тулуна, где были наводнения в 2019 году, там она очевидно нужна", - отметил он.

Ранее "Русгидро" заявила, что изучает возможность строительства в бассейне реки Амур четырех противопаводковых ГЭС совокупной мощностью 1,6 ГВт. Соответствующее поручение о необходимости проработки вопроса давал президент РФ Владимир Путин.

"Сейчас сказали, что на Дальнем Востоке есть проблема с паводками, но на самом деле проблема с паводком есть не только там. Если государство примет решение программу расширять, я думаю, мы в ней точно поучаствуем", - добавил Хардиков.

En+ Group - вертикально интегрированный производитель алюминия и электроэнергии. Объединяет электростанции мощностью 19,7 ГВт и алюминиевые производства мощностью 3,9 млн т в год (через контрольный пакет в "Русале").

Основные акционеры En+ - инвестиционная компания B-Finance Олега Дерипаски с долей 44,95% (из них право голоса ограничено 35%), трейдер Glencore (10,55%), в собственном владении находится 21,37% акций.