Более 9 млрд рублей инвестировали резиденты "Технополис Москва" в создание дата-центров

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Шесть компаний особой экономической зоны (ОЭЗ) "Технополис Москва" инвестировали в создание и развитие центров обработки данных (ЦОД) более 9 млрд рублей. Эти инновационные предприятия, которые обслуживают десятки тысяч клиентов по всей России и создают рабочие места для IT-специалистов, сообщила в среду пресс-служба комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы.

"Инвесторы специализируются на создании центров обработки данных и на территории ОЭЗ Москвы занимают площадь более 26 тыс. кв. м. Эти центры обслуживают десятки тысяч клиентов одновременно, среди которых частные компании, крупные российские предприятия и учреждения госсектора. Общий объем инвестиций в поддержку и развитие этих проектов уже превысил 9 млрд рублей. Московские дата-центры, расположенные на территории ОЭЗ, обеспечивают работой более 300 специалистов", - приводятся слова заммэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

Так, ЦОД компаний GreenBushDC и ООО "АйЭмТи" - резидентов ОЭЗ "Технополис Москва" в "Алабушево" - являются одними из крупнейших в России. Еще три компании локализованы на площадке в "Печатниках". Это "Бизнес система телехаус" (OXYGEN), ПАО "Мегафон" "Комбелл" и ЦОД "Релком дата" (хостинг-провайдер REG.ru). В сентябре 2021 года этот список пополнил новый резидент - компания "С-Плэтформс", ее дата-центр заработает к 2022 году. Инвестиции в проект составят более 120 млн рублей.

"Центры обработки данных эффективно поддерживают работу предприятий различных отраслей. Уровень их безопасности составляет 99,982%, что соответствует высокому уровню надежности и безопасности функционирования Tier III по классификации Uptime Institute", - отметил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров.

В 2021 году глобальный рынок услуг ЦОД составляет более $228 млрд на основе данных Gartner. В России отмечается рост инвестиционного интереса со стороны девелоперов, технопарков, промышленных производств к строительству ЦОД. Рынок активно стимулируется через государственные программы, в том числе Национальную программу РФ "Цифровая экономика".