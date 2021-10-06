"Ъ": МЭР предложило новую версию стратегии низкоуглеродного развития до 2050 года

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Новый вариант стратегии низкоуглеродного развития РФ до 2050 года, предложенный Минэкономразвития, предполагает достижение углеродной нейтральности к 2060 году и снижение выбросов парниковых газов на 79% к 2050 году, а также связывает низкоуглеродную трансформацию в РФ с экономическим ростом. Об этом сообщает газета "Коммерсантъ" со ссылкой на документ, разосланный на согласование в Минэнерго, Минпромторг и Минприроды.

Как уточняет газета, новая версия является третьим вариантом стратегии социально-экономического развития РФ до 2050 года с низким уровнем выбросов парниковых газов.

Проект стратегии предполагает два сценария: целевой (интенсивный) и инерционный. Интенсивный сценарий предполагает рост выбросов до 2030 года лишь на 0,6% и их снижение на 79% от нынешнего уровня к 2050 году, достижение углеродной нейтральности РФ к 2060 году за счет таких мер снижения выбросов, как углеродное ценообразование, развитие зеленого финансирования, поддержка распространения сертификатов происхождения энергии и развитие системы публичной нефинансовой отчетности. Реализация целевого сценария потребует совокупных инвестиций в размере 1% ВВП в 2022-2030 годах и 1,5-2% ВВП в 2031-2050 годах.

При инерционном сценарии выбросы вырастут на 8% к 2030 году и на 25% к 2050 году. С 2027 года ожидается падение нефтегазовых доходов на 2,7% в год, а рост ВВП в 2030-2050 годах составит 1,5% и к 2050 году замедлится до 1%, поясняет "Коммерсантъ".

Как рассказал изданию глава МЭР Максим Решетников, стратегия доработана по замечаниям профильных ведомств и правительства. "В задачи целевого сценария мы закладываем обеспечение глобальной конкурентоспособности и устойчивого экономического роста России в условиях глобального энергоперехода. В инерционном - предполагаем сохранение текущей экономической модели, включая сохранение структуры энергобаланса", - уточнил министр.

Предложенная Минэкономразвития версия стратегии была рассмотрена на совещании у первого вице-премьера Андрея Белоусова 27 сентября и 30 сентября разослана на согласование в Минэнерго, Минпромторг и Минприроды, она также обсуждалась на совещании президента Владимира Путина с членами правительства.