МЭР утвердило три элемента региональных инвестстандартов, первыми их введут 11 регионов

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Минэкономразвития (МЭР) России утвердило методические рекомендации по формированию инвестиционных деклараций, агентств развития и инвестиционных комитетов в рамках внедрения регионального инвестиционного стандарта. Первыми их введут 11 пилотных регионов РФ, сообщила пресс-служба МЭР РФ.

"Региональный инвестиционный стандарт задает единые правила на уровне субъектов федерации. Они унифицированы и понятны. Стандарт учитывает лучшие практики Агентства стратегических инициатив в сфере инвестиционной деятельности, накопленные с 2012 года. Новые рекомендации призваны упростить путь российского и зарубежного инвестора в регионы", - приводит пресс-служба МЭР комментарий первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова.

В министерстве уточнили, что инвестдекларации будут содержать обязательства руководства региона, включая неухудшение условий, оперативное рассмотрение споров, соблюдение условий предоставления мер поддержки инвесторам, а также долгосрочные планы социально-экономического развития. Агентства развития станут площадками для привлечения и консультирования инвесторов и для сопровождения проектов. Инвесткомитеты будут рассматривать предложения бизнеса по снижению барьеров, сдерживающих развитие экономики региона, и оперативно разрешать возникающие вопросы в досудебном порядке. В первую очередь речь идет о спорах, касающихся соблюдения обязательств по инвестдекларации, своду инвестиционных правил, исполнением обязательств субъекта и инвестора, пояснили в МЭР.

В свою очередь глава Минэкономразвития Максим Решетников отметил, что инвестстандарт должен будет обеспечить здоровую конкуренцию между регионами, сделать так, чтобы все субъекты соответствовали минимальному набору требований для прихода инвестора. "Следовать рекомендациям или нет субъекты решат самостоятельно, но утвержденный план по внедрению регинвестстандарта обеспечит дотации на покрытие выпадающих доходов при предоставлении инвестиционного налогового вычета", - приводятся слова министра в пресс-релизе.

Кроме того, до конца года планируется утвердить инвестиционную карту, реестр инвестпроектов и свод инвестиционных правил, уточняет пресс-служба МЭР со ссылкой на первого замглавы Минэкономразвития Андрея Иванова.

Введение инвестстандартов в регионах

14 сентября МЭР сообщило, что свод инвестиционных правил, представляющий оптимальный алгоритм подключения к инфраструктуре в рамках регионального инвестиционного стандарта, планируется утвердить до конца 2021 года.

8 сентября в секретариате первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова сообщили, что профильные министерства до 15 октября должны проанализировать, как в разных регионах РФ бизнес подключают к коммуникациям, чтобы сократить сроки и стоимость подключения в целом по стране. В сообщении аппарата первого вице-премьера отмечается, что до 25 сентября профильные министерства проанализируют подключение бизнеса к коммуникациям по пяти направлениям свода инвестиционных правил: энергоснабжение, водоснабжение и водоотведение, получение земельных участков, разрешения на строительство и на ввод объекта в эксплуатацию. До 15 октября будет проведен анализ по подключению к газо- и теплоснабжению, обеспечению доступа к дорожной инфраструктуре, оформлению права собственности на введенный в эксплуатацию объект и мерам поддержки.