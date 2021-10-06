Аэроэкспрессы в Шереметьево 9 и 10 октября будут отправляться с Савеловского вокзала

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Все аэроэкспрессы в аэропорт Шереметьево 9 и 10 октября будут отправляться с Савеловского вокзала с остановкой на Окружной. Это связано с проведением плановых работ на железной дороге. Об этом говорится в сообщении "Аэроэкспресса".

Конечной станцией при следовании из аэропорта также будет Савеловский вокзал. Добраться в Шереметьево в указанные даты можно будет на поездах "Аэроэкспресса" с Савеловского вокзала и станции Окружная. С этих станций аэроэкспрессы будут отправляться каждые 30 минут по стандартному расписанию. Отправление аэроэкспрессов на Савеловском вокзале будет происходить с первого пути. Поездка в аэропорт по заранее приобретенным билетам 9 и 10 октября также возможна только с Савеловского вокзала и Окружной.

Также доехать в Шереметьево можно на экспресс-автобусах "Аэроэкспресс" от станции метро Ховрино. Экспресс-автобусы отправляются от выхода № 2 станции метро Ховрино и прибывают к терминалам В, С и D аэропорта Шереметьево. Автобусы под номером 1195 следуют до терминалов В и С и отправляются каждые 15-20 минут, автобусы № 1195Д следуют до терминала D и отправляются каждые 30 минут. Маршрут экспресс-автобусов проходит по платной трассе без дополнительных остановок, время в пути - 20 минут.

9 и 10 октября терминал компании на Белорусском вокзале будет работать в обычном режиме, несмотря на изменения в графике движения поездов.

В сообщении уточняется, что часть поездов "Аэроэкспресса" 9 и 10 октября продолжит курсировать на участке от Одинцово до Белорусского вокзала в режиме МЦД. Поезда компании, задействованные на этом участке, в аэропорт Шереметьево не проследуют. Это связано с тем, что во время проведения работ по обслуживанию железнодорожной инфраструктуры временно не будет движения поездов на участке между Белорусским и Савеловским вокзалом.

Утром 11 октября поезда "Аэроэкспресс" от Одинцово до Шереметьево и обратно продолжат курсировать в стандартном режиме.