Минпромторг: производство в рамках гособоронзаказа в Дагестане вырастет на 40% в 2021 году

МАХАЧКАЛА, 6 октября. /ТАСС/. Объем производства в рамках гособоронзаказа в Дагестане в 2021 году по прогнозам вырастет на 40% по сравнению с прошлым годом. Об этом сообщил министр промышленности и торговли региона Низам Халилов.

"По предварительным данным, по итогам года мы ожидаем объем производства гособоронзаказа - 7,3 млрд рублей, что превысит на 40% уровень 2020 года", - сказал Халилов.

По его словам, в настоящее время на долю предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК) в Дагестане приходится более 11% от общего объема отгруженной промышленной продукции по региону.

Он также отметил, что на предприятиях ОПК в республике продолжается работа по наращиванию доли гражданской продукции в общем объеме производства, которая, согласно поставленной руководствам страны задаче, к 2030 году должна увеличиться до 50%. "По итогам 2020 года этот показатель по предприятиям республики Дагестан достиг порядка 20%", - добавил министр.

По данным Минпромторга Дагестана, по итогам первого полугодия 2021 года индекс промышленного производства в республике составил 115%. Положительную динамику обеспечили предприятия обрабатывающих отраслей промышленности - 119,2%.