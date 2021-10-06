Цена нефти Urals превысила $80 за баррель

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Стоимость российской экспортной нефти Urals в Европе преодолела отметку $80 за баррель вечером 5 октября, сообщили ТАСС в международном ценовом агентстве Argus. Это произошло впервые с октября 2018 года.

Так, на Северо-Западе Европы (CIF Rotterdam) Urals достигла отметки $80,8 за баррель, а в Средиземноморье (CIF Augusta) - $81,35 за баррель.

Urals растет вслед за эталоном Brent, который на днях преодолел $83 за баррель впервые с 2018 года. Urals традиционно сохраняет отрицательный дифференциал к североморской смеси. Как указывает Argus, отрицательный дифференциал Urals к эталону на Северо-западе Европы составляет $2,5 за баррель, в Средиземноморье - $1,95 за баррель.

По данным Минфина, последний раз цена нефти марки Urals краткосрочно поднималась выше $80 за баррель с 15 сентября по 14 октября 2018 года, до этого цена нефти выше $80 за баррель фиксировалась только в 2014 году.

В федеральном бюджете РФ базовая цена Urals на 2021 год установлена на уровне $43,3 за баррель. В зависимости от того, находится ли фактическая цена Urals выше или ниже базовой цены, Минфин в соответствии с бюджетным правилом покупает или продает валюту.