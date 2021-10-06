Еврокомиссия предлагает нарастить инвестиции в зеленую энергетику в ответ на энергокризис

БРДО-ПРИ-КРАНЬЮ /Словения/, 6 октября. /ТАСС/. Еврокомиссия намерена в долгосрочной перспективе повышать инвестиции в зеленую энергетику в ответ на энергокризис в Европе. Об этом заявила в среду председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, отвечая на вопросы журналистов перед саммитом ЕС - Западные Балканы.

"Мы должны всегда подчеркивать, что пока цены на газ взлетают вверх, цены на возобновляемые источники энергии за последние годы несколько снизились и остаются стабильными, поэтому в долгосрочной перспективе нам необходимо инвестировать в возобновляемую энергию, которую ЕС производит самостоятельно в отличие от углеводородов, которые он импортирует", - сказала председатель Еврокомиссии.

"Еврокомиссия представит на следующей неделе коммюнике по энергетической ситуации в Европе. Мы рассмотрим все аспекты этой ситуации", - добавила она.

В понедельник Франция и Испания призвали к срочному реформированию энергорынка ЕС, в частности к введению регулируемых тарифов и общего контроля за запасами газа в ЕС.

Цена на газ в Европе на открытии торгов 6 октября резко выросла до нового рекорда, превысив сначала $1 500, а затем и $1 600 за 1 тыс. куб. м, свидетельствуют данные биржи ICE. В максимуме утром цена достигала $1 606 за тыс. куб. м. После этого значения цена начала корректироваться.

Стоимость газа в Европе растет, несмотря на новости о том, что начались испытания первой нитки газопровода "Северный поток - 2". В "Газпроме" ожидают, что зима 2021-2022 годов будет холодной и снежной.