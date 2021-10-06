Новосибирский производитель компонентов тестов на COVID утроит производственные площади

НОВОСИБИРСК, 6 октября. /ТАСС/. Новосибирский производитель одного из главных компонентов ПЦР тест-систем на коронавирус компания "Биосан" планирует к весне 2022 года в три раза нарастить производственные площади для увеличения производства трифосфатов и ферментов, сообщил в среду ТАСС в кулуарах площадки OpenBio в новосибирском наукограде Кольцово заместитель директора "Биосана" Владимир Рихтер.

Год назад "Биосан", будучи крупным производителем, получил субсидию на расширение производства. Центр развития промышленности помог с получением льготного кредитования в объеме 17 млн рублей при закупке дорогостоящих приборов для оснащения новой производственной линии.

"Сейчас мы решаем проблему малого количества площадей. Мы купили новое здание, идет его ремонт и подготовка к размещению оборудования. К весне мы планируем перевести туда свое производство. Это будет рост площадей в три раза", - сказал Рихтер, пояснив, что рост площадей необходим для будущего увеличения объемов производства трифосфатов и ферментов.

По его словам, в текущем году компания отмечает небольшое падение спроса на свою продукцию в сравнении с прошлым годом, когда компании было сложно удовлетворять спрос. Сейчас же компании удается полностью обеспечить всех российских контрагентов и отправлять продукцию на экспорт. Продукцию "Биосан" направляют в страны ближнего зарубежья, Европы, Америки. Экспортные продажи растут, однако не в так сильно, как год назад, отметил Рихтер.

Метод синтеза указанных компонентов был разработан в Институте химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН. На его основе "Биосан" разработал технологию производства природных и модифицированных компонентов. Компания и институт в 2019 году были удостоены государственной премии Новосибирской области за разработку одного из основных компонентов диагностических наборов, используемых для диагностики вирусных и бактериальных инфекций.

Площадка открытых коммуникаций OpenBio работает в наукограде Кольцово под Новосибирском 5-8 октября в смешанном формате. Форум посвященный вирусологии и биотехнологии проводится ежегодно с 2013 года. Программа OpenBio включает научную конференцию, деловой форум, образовательные площадки для детей, выставку компаний в сфере биотехнологий и биофармацевтики. ТАСС является генеральным информационным партнером форума.