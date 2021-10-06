Испания и Чехия заявили в ЕС, что обеспокоены ростом цен на электроэнергию

МАДРИД, 6 октября. /ТАСС/. Испания и Чехия донесли до глав государств и правительств Евросоюза свою обеспокоенность по поводу роста цен на электроэнергию. Как сообщило в среду агентство Europa Press , данная тема была затронута на неформальной встрече европейских лидеров в Словении в преддверии саммита ЕС - Западные Балканы.

В частности, председатель правительства Испании Педро Санчес и премьер-министр Чехии Андрей Бабиш инициировали обсуждение вопроса цен на энергетическом рынке. Как уточняет агентство, европейские лидеры планируют подробно обсудить данную тему на встрече в конце октября в Брюсселе.

Ранее журналист агентства Bloomberg Хавьер Блас опубликовал в Twitter совместное заявление Франции, Испании, Чехии, Румынии и Греции, в котором они предложили провести расследование причин рекордного скачка цен на газ в Европе.

Цена на газ в Европе в ходе торгов 4 октября вновь побила рекорд и впервые превысила $1,2 тыс. за 1 тыс. кубометров, свидетельствуют данные биржи ICE. На прошлой неделе этот показатель впервые в истории превысил $1 тыс. А в среду, по данным биржи ICE, цена на газ в Европе на открытии торгов 6 октября резко выросла до нового исторического рекорда, превысив $1,5 тыс. за 1 тыс. куб. м. В последующие минуты цена преодолела и отметку в $1,6 тыс. за 1 тыс. куб. м.

Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер ранее обращал внимание, что сильное отставание в закачке газа в подземные хранилища Европы и растущий спрос привели к тому, что цены на этот вид топлива в Европе побили рекорды и могут повыситься еще больше в ближайшее время.