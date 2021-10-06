Погрузка в адрес портов на сети РЖД в январе - сентябре выросла на 8,6%

МОСКВА, 6 октября. /ТАСС/. Погрузка на сети РЖД в адрес российских морских портов в январе - сентябре 2021 г. составила 262,3 млн тонн, что на 8,6% больше, чем за аналогичный период годом ранее. Об этом говорится в сообщении РЖД.

В порты северо-запада (в адрес припортовых станций Октябрьской, Северной и Калининградской железных дорог) отправлено 108,2 млн тонн (+12,1%) различных грузов, в порты юга (в адрес припортовых станций Северо-Кавказской и Приволжской железных дорог) - 67,7 млн тонн (+19,2%), в порты Дальнего Востока - 86,2 млн тонн (+5%).

В структуре экспортного грузопотока доля угля составила 52,4%, нефтяных грузов - 21,6%, черных металлов - 6,7%, удобрений - 6,5%, руды - 3,4%, зерна - 2,5%.

Погрузка угля в порты в январе - сентябре выросла на 12,8%, превысив 137,3 млн тонн. Более половины всего объема, 71,4 млн тонн (+2,8%), отправлено в адрес портов Дальнего Востока. В том же направлении отмечается рост перевозок нефтепродуктов (на 7,9%, до 5,9 млн тонн), железной и марганцевой руды (в 3,6 раза, до 0,5 млн тонн), лесных грузов (в 1,7 раза, до 376 тыс. тонн).