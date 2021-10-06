Орбан: причиной энергетического кризиса в Европе частично являются ошибки Еврокомиссии

БРДО-ПРИ-КРАНЬЮ /Словения/, 6 октября. /ТАСС/. Ошибки Еврокомиссии (ЕК) являются одной из причин энергетического кризиса Евросоюза. ЕК должна изменить часть своих "зеленых" норм, иначе страдать будут все. Об этом заявил в среду премьер-министр Венгрии Виктор Орбан по прибытии на саммит ЕС - Западные Балканы.

"Евросоюз должен изменить свою политику, поскольку по меньшей мере частично причина роста цен - это ошибки Еврокомиссии. Мы должны изменить некоторые "зеленые" нормы, иначе все будут страдать", - сказал он.

"Венгрия не страдает от этого, поскольку у нас есть система ограничения цен. Цены в Венгрии не растут, проблема для Венгрии - это новые требования ЕС в рамках "зеленого перехода", которые представляют собой непрямое налогообложение для владельцев квартир, домов и автомобилей, что неприемлемо", - заявил он журналистам, отвечая на вопрос, что думает Венгрия о приписываемых Западом РФ попытках манипулировать рынком газа в Европе.

"Газпром" с 1 октября начал поставлять газ в Венгрию по долгосрочному контракту, заключенному 27 сентября, через газопровод "Балканский поток" (продолжение "Турецкого потока") и трубопроводы Юго-Восточной Европы. Как сообщал ранее холдинг, всего было заключено два контракта, суммарный объем по ним - до 4,5 млрд куб. м в год, срок действия каждого из контрактов составляет 15 лет.

Цена на газ в Европе на открытии торгов 6 октября резко выросла до нового рекорда, превысив сначала $1500, а затем и $1700 за 1 тыс. куб. м, свидетельствуют данные биржи ICE.

Стоимость газа в Европе растет, несмотря на новости о том, что начались испытания первой нитки газопровода "Северный поток - 2". В "Газпроме" ожидают, что зима 2021-2022 годов будет холодной и снежной.