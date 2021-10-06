Utair впервые запустит рейс из Москвы в Якутск

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 6 октября. /ТАСС/. Авиакомпания Utair с 31 октября впервые запустит рейс из Москвы в Якутск. Он будет выполняться три раза в неделю на Boeing-767, сообщила в среду пресс-служба перевозчика.

В настоящее время в Якутск также выполняют полеты авиакомпании "Якутия", S7, "Аэрофлот" и "Алроса".

"31 октября Utair запускает новый рейс Москва - Якутск. Авиакомпания будет летать между городами на комфортабельном широкофюзеляжном лайнере Boeing-767, рассчитанном на 249 пассажиров", - сказано в сообщении.

По данным пресс-службы, вылеты из Москвы - в 15:35 по средам, субботам и воскресеньям, из Якутска - в 06:00 по понедельникам, четвергам и воскресеньям. "Мы продолжаем развивать транспортную сеть и открывать рейсы в новые регионы. В осенне-зимнем расписании впервые вводим рейс в столицу Республики Саха - Якутск, жителям которого станут доступны маршруты Utair в 36 городов благодаря удобным стыковкам в аэропорту Внуково", - приводятся в сообщении слова президента "Utair - пассажирские авиалинии" Олега Семенова.

Utair - четвертая по величине авиакомпания в России после группы "Аэрофлот", S7 и "Уральских авиалиний". В 2020 году она перевезла 4,8 млн человек. Крупнейшие акционеры: созданная структурами "Сургутнефтегаза" компания "АК-инвест" (50,1%), Ханты-Мансийский автономный округ (38,8%) и Тюменская область (8,4%).